ONE N’ ONLY、ブチ上がり必至の「Fiesta」ライブ映像をYouTubeにてプレミア公開

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ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）が、2025年に開催された「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」の自身初のアリーナ公演となったぴあアリーナMM公演より「Fiesta」のライブ映像をYouTubeにてプレミア公開した。

■コール＆レスポンスやダンスブレイクなど見どころ多数のライブ映像

「Fiesta」はラテン語で祝祭・パーティーを意味し、ライブでは欠かせないお祭りのように盛り上がれる爆上げソング。サンバやカーニバルを取り入れた躍動感溢れるリズムに乗ったSWAG（ONE N’ ONLYファンの呼称）が放つ、サビでのコール＆レスポンスによって生まれる一体感がたまらない。また間奏では、毎回様々な組み合わせで披露されるダンスブレイクがあり、よりいっそうの盛り上がりを見せている。

7月からは神戸ワールド記念ホール、国立代々木競技場第一体育館にて行われるグループ初のアリーナツアー「LIVE TOUR 2026 『INFERNO』」も開催。こちらも要チェックだ。

ONE N’ ONLYの結成日である4月29日にはメジャー2ndシングル「WARAiNA」もリリース。今後ますます高まっていくONE N’ ONLYの熱を、ぜひライブ会場で体感しよう。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WARAiNA」

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「WARAiNA」

■関連リンク

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp/