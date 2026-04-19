ONE N’ ONLY、ブチ上がり必至の「Fiesta」ライブ映像をYouTubeにてプレミア公開
ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）が、2025年に開催された「LIVE TOUR 2025 『LUMINA』」の自身初のアリーナ公演となったぴあアリーナMM公演より「Fiesta」のライブ映像をYouTubeにてプレミア公開した。
■コール＆レスポンスやダンスブレイクなど見どころ多数のライブ映像
「Fiesta」はラテン語で祝祭・パーティーを意味し、ライブでは欠かせないお祭りのように盛り上がれる爆上げソング。サンバやカーニバルを取り入れた躍動感溢れるリズムに乗ったSWAG（ONE N’ ONLYファンの呼称）が放つ、サビでのコール＆レスポンスによって生まれる一体感がたまらない。また間奏では、毎回様々な組み合わせで披露されるダンスブレイクがあり、よりいっそうの盛り上がりを見せている。
7月からは神戸ワールド記念ホール、国立代々木競技場第一体育館にて行われるグループ初のアリーナツアー「LIVE TOUR 2026 『INFERNO』」も開催。こちらも要チェックだ。
ONE N’ ONLYの結成日である4月29日にはメジャー2ndシングル「WARAiNA」もリリース。今後ますます高まっていくONE N’ ONLYの熱を、ぜひライブ会場で体感しよう。
■リリース情報
2026.04.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「WARAiNA」
2026.04.29 ON SALE
SINGLE「WARAiNA」
■関連リンク
ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE
https://one-n-only.jp/