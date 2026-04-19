【皐月賞／大口投票】リアライズシリウスに単勝「1040万円」特大投下　クラシック初戦は上位人気へ高額が殺到

第86回の大口投票は、前売りから混戦の様相。

当日午前の段階でロブチェンが単勝4.3倍で1番人気に推され、グリーンエナジーが2番人気4.7倍で続く。以下、リアライズシリウスが5.2倍の3番人気、カヴァレリッツォが7.0倍で4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。

■リアライズシリウスの単勝に1000万円超

前売りから投票は中々に盛況。日付変更直後の1時45分頃に早速ロブチェンへ複勝約130万円が入ると、陽が昇って7時5分頃にはカヴァレリッツォへ複勝約100万円、8時20分頃にロブチェンへ再度複勝約110万円と動きを見せる。さらに12時10分頃はグリーンエナジーへ単勝約120万円、続いて複勝約220万円とこの日最も大きな投票が確認された。

以後も1番人気ロブチェンへ複数確認された後、19時50分頃にはリアライズシリウスの単勝へ約110万円、20時20分頃にはグリーンエナジーの単複に100万超、21時以降はリアライズシリウスに単勝100～110万円台の3連発が入り前売りが終了。混戦の前評判通り、オッズ一桁の人気馬全頭へ前日発売で大口が確認された。

一夜明けた日曜の高額投下は2頭に集中。朝イチの9時45分頃にリアライズシリウスへ複勝約310円を皮切りに、11時25分頃には大台を超える単勝約1040万円を確認。ロブチェンにも200万円台が複数と10時15分頃には複勝約430万円の高額投票があった。

午後にはより活発な投票が予想され、リアライズシリウスとロブチェンが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。