サッと溶けてすぐ飲める！運動後のリカバリーにぴったりな【味の素】粉末タイプの「アミノバイタル」がAmazonで販売中！
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トレーニング後の強い味方！水にサッと溶かしてグイッと飲める【味の素】アミノバイタルがAmazonで販売中！要チェックだ！
運動に大切なアミノ酸(BCAA+アルギニン+グルタミン)1500ミリグラムと、運動時に不足しがちなミネラル・ビタミンが入った、水に溶かして飲めるスポーツドリンクタイプのサプリメント。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ジムや自宅での運動や筋トレで筋肉を付けたい方、カラダづくりやダイエットの為に運動する方にぴったり。
トレーニング時の水分補給や、理想のボディラインを目指して運動を頑張っている方にオススメ。
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運動時でもすっきり飲めるグレープフルーツ味。ドリンクタイプなので水分と一緒に不足しがちな栄養素(カリウム、カルシウム、ナトリウム、ビタミン)を手軽に補給できる。
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