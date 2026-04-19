多くの人でにぎわう琵琶湖博物館。そのお目当てはこの日に公開されたビワコオオナマズの水槽です。

以前の水槽は2023年に破損。その後、クラウドファンディングなどで寄付を募り、総額2億1千万円をかけた新しい水槽が誕生しました！ナマズを下から観察できるエリアも新設されています。

（子どもたち）

「こーんぐらいでかかったです」

「こんぐらいでかかった」

「横から見るよりもでっかく感じた」

注目を集めているのは水槽だけではありません！実はいま、博物館のユーチューブが大きな反響を呼んでいるんです！

特に学芸員によるマニアックな研究シリーズが人気となっていて、中には江戸時代の藻刈りに挑戦するものや、弥生土器でお米が炊けるかを実証する動画も。

なんとユーチューブの登録者数はこの1年間で3倍に急増！約3万4000人となり、公立の博物館としては2番目の多さとなりました。



今後は国立科学博物館を抜き、日本一の座を目指して動画配信を続けていくということです。