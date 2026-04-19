「アナウンサー界に激震」「安住さんも『えぇぇぇ！』」 大阪MBSアナ陣が“緊急動画”、NHKについて語る
MBSアナウンサーのYouTube公式チャンネル「ウラオモテレビ」が19日までに更新され、「アナウンサー界に激震」のニュースが報告された。
【動画】「緊急で動画を回しました」…MBSアナがYouTubeで仰天
福島暢啓アナが「急きょ動画を配信することになった」と切り出し、「NHKことばのハンドブックということがありまして、その改定に伴いまして、NHKの数字の読み方のルールが変更になった」と紹介。今年度から、数字の「0」の読み方が、電話番号・郵便番号に関しては「ゼロと読み、レーと読むのもいいよという流れになった」と説明した。
NHKの方針変更とあって、民放アナにとっても驚きで、前田春香アナは「なんかちょっとふられた気分じゃないですか、こんなに愛してたのに」、海渡未来アナは「浮気されちゃった気分」（海渡未来アナ）と表現した。
福島アナは「衝撃でしょう！僕、きのう家でお酒を飲みながらこれをニュースで接して、ええ！おいおおいおい！話が違うじゃねぇか！ってなって」と振り返った。
福島アナは、アナ仲間にLINEで知らせたという。「（TBSの）安住さんにも送ったよ。安住さんも『えぇぇぇ！』って言ってた。『私はあしたから吠えまくるよ』って言ってた」「本当に、地動説と天動説みたいな差だから」と語った。
動画ではこのほか、これまで各局が「0」を「レー」と読んできた理由や、NHKが変更した背景、そしてMBSの今後についても語られた。
【動画】「緊急で動画を回しました」…MBSアナがYouTubeで仰天
福島暢啓アナが「急きょ動画を配信することになった」と切り出し、「NHKことばのハンドブックということがありまして、その改定に伴いまして、NHKの数字の読み方のルールが変更になった」と紹介。今年度から、数字の「0」の読み方が、電話番号・郵便番号に関しては「ゼロと読み、レーと読むのもいいよという流れになった」と説明した。
福島アナは「衝撃でしょう！僕、きのう家でお酒を飲みながらこれをニュースで接して、ええ！おいおおいおい！話が違うじゃねぇか！ってなって」と振り返った。
福島アナは、アナ仲間にLINEで知らせたという。「（TBSの）安住さんにも送ったよ。安住さんも『えぇぇぇ！』って言ってた。『私はあしたから吠えまくるよ』って言ってた」「本当に、地動説と天動説みたいな差だから」と語った。
動画ではこのほか、これまで各局が「0」を「レー」と読んできた理由や、NHKが変更した背景、そしてMBSの今後についても語られた。