俳優の内藤剛志が１８日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。憧れのレジェンド俳優へ初対面での大失態を犯したと告白した。

内藤は小学生とときに３年間子役として活動したが、中高では芸能界とは無縁の生活を送っていたという。それでも日大映画学科に進み、在学中に名門劇団の文学座を受験。４０倍以上の倍率を勝ち抜き合格した。

劇団の先輩で、憧れの俳優でもあった故松田優作さんとの初対面でのエピソードを披露。松田さんが主宰する劇団の舞台を観劇した際、３００万円かかった舞台装置の費用を出したという俳優の故原田芳雄もたまたま訪れており、優作さんが「兄貴が出してくれました。原田さんです」と舞台で紹介していたという。

その後初めて松田さんと話す機会ができたそうで「優作さん歩いてらっしゃって。パッパッと行って『あの…』って言ったら、パッと振り返って『おう、何だ？』って言われて…」と自ら声をかけたという。「『あの…は、原田さんの住所教えてください』って言っちゃった。何聞いてんだ、オレは！」と緊張のあまりに口から出たとんでもない言葉を告白し、スタジオの爆笑を誘った。

ＭＣの加藤浩次も「全然、考えてないのに出ちゃったんですね？」と大笑いすると、内藤は「全然考えてない！だって『優作さん、大好きです』と『憧れてます』と『オレ、後輩です』と『ご一緒に仕事したいです』ぐらい言おうと思ったら。『何だ？』って言われた瞬間、『あの…は、原田さんの住所教えてください』」と目を合わせた瞬間、頭が真っ白になったという。

加藤が「松田優作さん、ビックリしたでしょ？『お前、何言ってんだ？』ってなったでしょ？」と聞くと、内藤は「ちゃんと普通に教えてくれた」と驚きの返答を明かした。そんな初対面だったが、「その後も仕事、映画とかもご一緒しましたし」と近しい関係を築いていったと話した。