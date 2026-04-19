出発直前「ヤバい！」チェックインの空港を間違えた！「頭が真っ白」その時、スタッフの方々が

皆さんは、海外旅行の経験はありますか。不安と期待が入り混じる中で思わぬミスをしてしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が体験した、空港でのハプニングと、そこで見たプロフェッショナルな対応に心を動かされたエピソードをご紹介します。

憧れだった海外旅行

Y子は30代で、好奇心旺盛な性格の持ち主です。新しいことに挑戦するのが好きで、日頃からさまざまな趣味を楽しんでいます。

ある日、国際交流会で知り合った友人に会いに行くため、初めての海外旅行を決意しました。行き先は憧れていたヨーロッパ。期待で胸を膨らませる一方、海外に行くのは初めてということもあり、不安も少なからずありました。

まさかのミスで飛行機に乗れない可能性

出発当日、余裕をもって空港に到着したY子でしたが、チェックインの段階で思いもよらない事実に気づきます。なんと、自分が向かった空港が、実際に搭乗する便の出発地とは別の空港だったのです。帰りの便で到着する空港と行きの便で搭乗する空港を間違えてしまうという初歩的なミスでした。頭が真っ白になり、どうしていいか分からなくなったY子は、その場で固まってしまいました。