透明感が超可愛いぃぃーー！！【ガチャ】見つけたら即まわして♡「サンリオチャーム」

透明感に心ときめく可愛い「サンリオチャーム」が【ガチャ】に登場。立体的で存在感もあるアイテムが、バッグやポーチなどのアクセントになりそうです。涼しげな見た目で、季節感も出せるかも。今回はキャンディモチーフや、ペアでゲットできるチャームをご紹介します。

お顔のフォルムが映える「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」

棒付きのキャンディがモチーフになったこちらは全6種類。個性豊かなお顔のフォルムと透明感がキュートです。ややぷっくりとした立体感もあり、眺めているだけでも癒されるかも。ゴールドカラーのボールチェーン付きで、華やかさを添えてくれそうです。

コロンとした小さめサイズの「サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム」

コロンとした立体感が可愛いこちらは、公式サイトによると「なかよしペアがセットになった贅沢な仕様」なのだとか。小さいサイズ感なので、鍵やポーチなどの目印にもおすすめです。涼しげな透明感の中に、キャラによって異なる鮮やかさや淡い色味のビジュアルがたまりません。全4種類と少ないため、コンプリートを狙うのもアリかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino