〈「アソコがハムスターくらい大きくなっていた」“健康診断オールA”だったのになぜ⋯？ 36歳・ゲイ男性が驚いた『精巣がんの怖さ』〉から続く

「ウソでしょ」「診断書を出せ」――精巣がんになった36歳のインフルエンサーに、SNS上で数千件の疑念と中傷が押し寄せた。見た目が“元気そう”という理由だけで、事実はねじ曲げられていく。病気と向き合うはずの時間を奪われた当事者に、何が起きていたのか。昨年5月、36歳の若さながら「精巣がん」と診断されたインフルエンサーのたたさんのインタビューをお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

【衝撃画像】「アソコがハムスターくらい大きくなっていた」



昨年、精巣がんを宣告されたインフルエンサーのたたさん（写真：本人提供）

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がんと誹謗中傷

──「がんになった」とSNSに報告後、それを疑うコメントや誹謗中傷するコメントが数千件近くついていたそうですね。

たた 僕もびっくりしました。僕の見た目がぱっと見元気そうな感じだからか「がんは嘘じゃないか」とめちゃめちゃ書かれて。誹謗中傷された経験は多い方ですが、それでも過去にないくらい異常な量のコメントがありました。「がんってウソついて金稼ぎたいんだろ」とか⋯⋯。

「入院も嘘で、レンタルスタジオを借りてるんじゃないか」とか…⋯。それで、レンタルスタジオのリンクをコメント欄に貼られるんですよ。ドラマ撮影とかにつかう病院風のレンタルスタジオがあるみたいで。そしたらコメント欄で「似てる」「絶対ここだ」と賛同する声が広がっていって…⋯。

──怖い。

たた あまりにも疑う人が多いから、本当の友人にも病気は嘘だと思われてしまうんじゃないか、と。それが一番怖いなと思って。あまりにも「こんなに早く診断が出るわけない」「がんで即手術なんてありえない」みたいにたくさん書かれるから、そっちの方を信じてしまうんじゃないか、と。

──たたさんのり患した精巣がんは診断も早くできて、手術も比較的軽くてすむケースもあるそうですね。ただ、自分や身近な人ががんを経験していると余計に思い込みがあるのかもしれません。

たた そうなんですよ。「私ががんの手術した時はそうじゃなかった」というコメントが多くて。でも、がんにも色々種類があるし、治療方法も違いますよね。なのに「医療関係者ですが、点滴の位置がおかしいと思う」「シーツのしわの位置が同じだから、同じ日に撮影しているんじゃないか」とかコメントがあって。そしたら他の人も、それに同調しはじめるんです。「確かにおかしい」「あんなところに点滴する人見たことない」とか⋯⋯。

病気を疑う人の中には「自称・医療関係者」も

──実際にコメントを見ましたが、病気を疑う人の中には「医療関係者です」「家族ががんだった」といったコメントが多かったようですね。

たた そうですね。そうやって医療関係者だと嘘ついているかもしれないのに、僕よりもそちらの方を信じるんですよね。こうやってどんどん事実がねじ曲げられていくんだなと、本気で怖くなりました。だってがんになったのは嘘じゃないから。それなのに「傷跡もないんだろ」「診断書を出せ」とか、たくさん書かれました。

あとは「手術なのに手術着に着替えないのはおかしい」とか言われたんですけど、僕は精巣がんなので、下半身だけ着替えればいいと言われたんです。上を借りると1000円追加でかかるって言われたので断ったんです。そしたら「やっぱり手術も嘘なんだ」と書かれて。

──精巣がんは10代〜20代男性に最も多いがんである一方、患者としては10万人に1〜2人程度だと言われています。あまり症例が知られていないのも誤解を生んだ原因かもしれません。

たた そうですよね。一般的にがんというと、もっと重い症状を想像されている人が多いのかな、と思うんです。でも、実際には、がんでも治療しながら働いていたり、本当は体調が良くないけど元気に過ごしている、という人もたくさんいるんですよね。でも、パッと見で元気に見えたらSNSでは嘘つき呼ばわりされてしまうんだな、と⋯⋯。

ただ、がんを報告した5月中、InstagramやTikTokとか、僕がやっている全媒体合わせて、1億回ぐらい再生数があって、ものすごく反響が大きくて。

学生時代のバイト先の先輩からも「たたの病気ってどうなの？ 嘘なの？」と聞かれたと連絡が来ました。それを聞いて「みんな僕のことを疑っているんだ」と怖くなりました。

──DMは3000件近く来たそうですが、どんな内容でしたか？

たた 「これを飲んだら治ります」系がものすごく多かったです。あとは「心が病んでいる方はこちらへ」という怪しい宗教への勧誘も多かったし、「抗がん剤は死にますよ」というのも多かったです。

それに交じって、昔の友人からの励ましのメッセージもたくさん来ていて。「連絡しようか迷っていたけれど…⋯」って。まさか自分のSNSを見ていてくれたとは知らなかったので、それはすごくうれしかったです。

「これは診断書じゃなくて入院計画書だ」「嘘つきだ」

──精巣がんだと病名を発表せざるを得ない状況になりましたよね。デリケートな部位でもありますし、葛藤もあったと思うのですが、なぜ告知しようと？

たた 最初は病名告知まではしなくても良いかなとは思っていました。でも、それじゃ伝わらないんだな、と。「診断書を出せ」という声が多かったんで、病名書いてある紙を出せば信じてくれるのかな、と。

でも、それでも信じてもらえなかったんですよ。「病名が違う」「正式名称だとこうです」「偽造したんじゃないか」とか⋯⋯。でも本当に先生が書いた病名なので、自分はどうしようもできない。何をしても疑われるんだな、と。

──入院計画書の写真を投稿したんですよね。

たた はい。そこに「悪性腫瘍」と書いてあるから、これでいいかな、と。でも、そしたら今度は「これは診断書じゃなくて入院計画書だ」「嘘つきだ」というコメントに変わっていくんですよ。そもそも自分ががんかどうかを知りたいんじゃなかったのか、と。どんどん話が変わっていくのもびっくりしたし。

診断書だろうが入院計画書だろうが、がんも入院も事実なわけだから。どちらでも同じだと思っていたのに、そういう感覚じゃない人もいる。どんどん話が逸れていくのにも怖さを感じたし、それに対して野次馬の人たちも乗っかってきて、どんどん嘘つきに仕立て上げられていって…⋯。

──抗がん剤治療もしないと決めたそうですが、それについても批判されたそうですね。

「カツラでもいいじゃない？」と言われても⋯

たた そうですね。僕は、髪の毛が抜けるのが本気で嫌なんです。僕が抗がん剤治療をする場合、今は転移していないので、今後の転移の可能性をなくすための抗がん剤治療なんです。すごく考えたんですが、僕の場合は予防的な抗がん剤治療はしない選択をしました。

ただ、その投稿を上げたら「髪の毛のほうが大事なんですか？」とコメントがたくさん来て⋯…。人によって大事なものは違いますよね。僕にとっては、外見はものすごく大事なこと。「カツラでもいいじゃない？」とかコメントもあったけど、僕にとってはそういうことじゃない。

──どんな治療を選ぶかは本人次第です。

たた そうですよね。あとは「元気そうにしている姿を見せて、嫌な気分になる」「そんなに症状が重くないなら、がんって言わないでほしい」「うちの父ががんです。謝ってください」とか⋯⋯。

まとめサイトも作られていて、タイトルに「たたの病状は？ 余命宣告は受けてる？」みたいに書いてあって。余命、って⋯⋯。闘病中の僕からしたら、衝撃的でした。

──術後で体調も不安定でしょうし、気分の浮き沈みもあったのでは？

たた 今思うと相当気持ちの浮き沈みがあったと思うんですけど、当時は「自分は大丈夫」と思いこんでいましたね。それこそ仕事も配信もしなきゃいけなかったから、自分を保てたんだと思います。体調も良くなかったし、疲れやすかったりもして。自分ではあんまり感じていなかったんですけど、投稿もポジティブじゃない内容が多かったですね。

ただ、動画で関わっているスタッフの人からは、打ち合わせで「ファンが離れるから、もっとポジティブな投稿にしてほしい」と言われるんですよ。それにもすごく葛藤がありました。「今、そんなにポジティブではいられないんだけど⋯⋯」って。退院直後でまだ傷が痛む時期でも「エクササイズ動画をやれ」と言われたんですよ。

〈「このまま死んで何が残るんだろう」抗うつ剤を飲みながら配信を続けたことも⋯36歳インフルエンサーが『数字の奴隷』から抜け出せたワケ〉へ続く

（市岡 ひかり）