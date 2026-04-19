◆米大リーグ ロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、９回２死一塁で迎えた５打席目に右前打を放ち、１９２３年のベーブ・ルースらに並ぶ５０試合連続出塁を達成した。球団では１９００〜０１年のＷ・キーラーに並ぶ３位。アジア記録の１８年・秋信守には残り「２」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「８」に迫った。

この日は初回先頭の１打席目は一塁へのゴロが悪送球を誘って出塁。失策のため、記録更新はお預けとなった。続く２打席目も一ゴロに倒れると、３打席目は快音を響かせたが、左飛だった。さらに８回先頭の４打席目は打ち損じて三ゴロかと思いきや、捕手による打撃妨害に。記録上は出塁がカウントされず、記録更新に黄色信号がともっていた。

前日はドジャース史上“最寒”のゲームで、開始時間の気温は１・６７度。試合前には大雪で球場が埋め尽くされるほどだった。それでもロッキーズ・菅野智之投手から１打席目に右前二塁打を放ち、連続出塁記録を「４９」に更新。続く２打席目も右安を放った。３打席目は凡退したが、菅野とはメジャーでは５打数４安打に。ＮＰＢ時代も含めれば、通算７打数６安打２本塁打と圧倒的な成績となった。これにはロバーツ監督も「ボルティモア時代から、翔平はいい打席を送れている」と評価していた。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８０打数３１安打の打率３割８分８厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。

チームは連勝が「４」でストップ。試合後、ロバーツ監督は「これまで十分に称賛してきたけど、５０試合連続出塁というのは、本当に驚異的だ。最後の打席で何か起こしてくれることを期待していた。本当にすごい記録だよ。翔平は別格の存在だ」と絶賛した。