1児の母・長谷川理恵、ハート忍ばせた中2弁当公開「遊び心が最高」「センスが光ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】モデルの長谷川理恵が4月19日までに、自身のInstagramを更新。息子のために作った弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「デザートまであって嬉しすぎる」遊び心溢れる中2息子弁当
長谷川は「まだまだ可愛い 中2ボン弁当」「いや多分ずっと可愛い」とつづり、息子への手作り弁当を公開。カレー風味のジャーマンポテト、ストックしておいたイタリアン惣菜、カレーふりかけをかけた白米が美しく詰められた弁当を披露した。星型のチーズが散りばめられたご飯の上に、一つだけハート型のチーズを配置しており、「思春期中2男子へハートしのばせてやったぜ」とハートの絵文字を使い、茶目っ気たっぷりに報告している。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで美味しそう」「可愛い」「思春期の息子さんへの遊び心が最高」「イチゴやデザートまであって嬉しすぎる」「豪華」「センスが光ってる」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「デザートまであって嬉しすぎる」遊び心溢れる中2息子弁当
◆長谷川理恵、ハートを忍ばせた中2弁当公開
長谷川は「まだまだ可愛い 中2ボン弁当」「いや多分ずっと可愛い」とつづり、息子への手作り弁当を公開。カレー風味のジャーマンポテト、ストックしておいたイタリアン惣菜、カレーふりかけをかけた白米が美しく詰められた弁当を披露した。星型のチーズが散りばめられたご飯の上に、一つだけハート型のチーズを配置しており、「思春期中2男子へハートしのばせてやったぜ」とハートの絵文字を使い、茶目っ気たっぷりに報告している。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで美味しそう」「可愛い」「思春期の息子さんへの遊び心が最高」「イチゴやデザートまであって嬉しすぎる」「豪華」「センスが光ってる」といった声が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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