同じ収入でも、自然にお金が増える人と、残らない人がいます。その差は、“日常の小さな習慣”に隠れているのかもしれません。今回は、実際の暮らしのエピソードを交えながら、「細かなお金の使い方」が将来の資産にどう影響するのかを解説します。※サムネイル画像：amanaimages

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寿命が延び「100年時代」といわれるようになった今、将来に備えて「お金を貯めたい」と思う人は多いものです。けれど同じ収入でも、自然にお金が増える人と、なぜか残らない人がいます。

その差は、意外にも“日常の小さな習慣”に隠れているのかもしれません。蛇口から落ちるしずくのように、気付かないうちにお金が流れ出していないでしょうか。

今回は、実際の暮らしのエピソードを交えながら、「細かなお金の使い方」が将来の資産にどう影響するのかを解説し、今日からできる具体的な工夫を紹介します。

姉妹の違いが示す「貯まる人」「貯まらない人」

その人は姉と妹、そして母の4人暮らし。姉は家計簿をつけ、予算を守る倹約家。着実に老後資産を貯めています。妹は無計画で「今月は使い過ぎた」と反省しながら、珍しいお菓子を見つければ迷わず購入するタイプ。まとまった貯金はない……とのことです。

暮らしぶりを観察すると、お金の使い方以外にも特徴がありました。妹は水道の蛇口をしっかり閉めず、ぽたぽた水滴を垂らしたままのことがある。冷蔵庫のドアもきっちり閉めないことが多く、警告音が鳴ることもしばしば。外食時には、姉は必ずメニューの中で一番安いランチを選ぶ一方、妹はデザート付きの一番高いランチを注文。小さな違いですが、積み重なれば大きな差になります。

こうしたエピソードから見ると、お金が貯まらない人は「細かなお金に無頓着な傾向があるのかもしれない」と感じさせられます。

お金持ちは、小銭にシビア！小さな習慣が大きな差を生む

蛇口から落ちる一滴は取るに足らないように思えますが、1日中続けばバケツいっぱいの水になることもあります。お金も同じ。小さな出費と思っていても放置すれば、大きな出費につながります。お金持ちは、小銭にシビアといいますが、実際、その分だけ資産を守りやすいのです。

▼細かなお金に注意するポイント1：「見えない出費」を意識する
ちょっとしたコンビニの立ち寄りや、自販機のドリンク。1回200円でも週に3回、1年間継続すると約3万円になります。こうした“しずく”を止めるためには「買わない仕組み」を作ることが効果的です。例えばぺットボトルのお茶を毎回買う代わりに、水筒を持参するだけでも大きな節約になります。

▼細かなお金に注意するポイント2：支払い方法を工夫する
現金を一万円札で持ち歩くと、細かいお金が必要になったときについ崩してしまい、その後は小銭や千円札がどんどん減っていきます。逆に、千円札を中心に持ち歩けば、残高の感覚が強まり、使い過ぎ防止になります。

また電子決済にすると、履歴が自動で残り、後から「今月は外食にいくら使ったか」が一目で分かります。さらに商品やサービスによってはポイント還元もつくので、節約とお得の両立につながります。

▼細かなお金に注意するポイント3：サブスクリプションサービス（定額サービス）を棚卸し
動画や英会話、ヨガ・ストレッチなどの定額サービス料、保険料、携帯のプラン料金など、毎月引き落とされるお金は“気付かない出費”の代表です。

いちど契約すると安心して放置しがちですが、本当に必要かを定期的に確認しましょう。使っていないサービスを解約するだけで、年間数万円の節約になることもあります。

今日からできる行動とは？

今日から始められる、具体的な行動とは以下のようなことです。

・財布の中身を千円札に変える
・電子決済をメインにして履歴をチェックする
・必要のない定額サービスを1つ解約する
・食料品の買い物は週に2回、コンビニでの買い物は「月に2000円以内」などルールを決める

小さな一歩でも、積み重ねれば大きな効果があります。お金が貯まる人と貯まらない人の差は、“大金の使い方”ではなく、こうした日常の小さな選択に表れるのです。いずれも大きな努力は不要です！

まとめ

「お金が貯まるかどうか」は、大きな買い物の選択ではなく、蛇口のしずくのような日常の小さな習慣が左右します。冷蔵庫のドアをきちんと閉めるように、出費の“小さな漏れ”を意識するようにしましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)