人気レースクイーンの根岸しおり（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートの赤のミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「KNOCK OUT SPRING FES in 沖縄 ご来場＆ご視聴ありがとうございました！！KOが大大大続出で迫力ありまくり沖縄だからこその対戦カードで、特別な試合を沢山見ることが出来て本当に感激です」と報告。

赤のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「まだ見ていない方はU-NEXTで配信されていますので、是非チェックしてください」とPRした。

この投稿にフォロワーらからは「お塩様うつくしい〜」「わぁそのラウンドガールのユニフォーム…カワイイ」「可愛いなぁ」「お疲れ様です 可愛い」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動。1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。

埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。