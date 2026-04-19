原日出子、娘にもらった“母の日ギフト”を紹介「ほっこり」「可愛いですね」「娘のプレゼントをつけてご飯を作る幸せ」
俳優の原日出子が16日、自身のインスタグラムを更新。娘にもらったという、母の日の贈り物を披露した。
【写真】「可愛いですね」「ほっこり」娘にもらった“母の日ギフト”のエプロンを披露した原日出子
撮影で忙しい日々を過ごしていたという原。この日は、久しぶりに家族そろって“おうちごはん”を楽しむことができたと明かし、「お野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く食べました」と彩り豊かな手料理の数々を披露した。
調理の際には「娘が買ってくれたちょっと早い母の日のプレゼントのエプロンを早速使いました」といい、文やイラストが描かれたエプロンを身につけたショットも紹介した。
コメント欄には「エプロン可愛いですね」「娘のプレゼントをつけてご飯を作る幸せ いつも投稿ありがとうございます。日出子さんが今日もハッピーでファンの私もハッピー」「ほっこり」「家族みんなで食べるおうちごはん最高ですねっ」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「可愛いですね」「ほっこり」娘にもらった“母の日ギフト”のエプロンを披露した原日出子
撮影で忙しい日々を過ごしていたという原。この日は、久しぶりに家族そろって“おうちごはん”を楽しむことができたと明かし、「お野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く食べました」と彩り豊かな手料理の数々を披露した。
調理の際には「娘が買ってくれたちょっと早い母の日のプレゼントのエプロンを早速使いました」といい、文やイラストが描かれたエプロンを身につけたショットも紹介した。
コメント欄には「エプロン可愛いですね」「娘のプレゼントをつけてご飯を作る幸せ いつも投稿ありがとうございます。日出子さんが今日もハッピーでファンの私もハッピー」「ほっこり」「家族みんなで食べるおうちごはん最高ですねっ」などと、さまざまな声が寄せられている。