マレーシア移住の優木まおみ「少しずつ生活が整っていく」新居の広々リビング公開「床がピカピカで美しい」「開放感すごい」の声

マレーシア移住の優木まおみ「少しずつ生活が整っていく」新居の広々リビング公開「床がピカピカで美しい」「開放感すごい」の声