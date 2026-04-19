マレーシア移住の優木まおみ「少しずつ生活が整っていく」新居の広々リビング公開「床がピカピカで美しい」「開放感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの優木まおみが、4月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の様子を公開した。
【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ゴージャスでおしゃれ」引っ越して1ヶ月の広々新居
優木は「ちょうど1カ月前にここに来たんだ 少しずつ生活が整っていくの幸せ」とハイライトで公開している3月15日の投稿を引用するかたちで新居の様子を披露。白基調の広々とした空間には大きな窓やラグジュアリーなカーテン、天井にはシーリングファンやおしゃれなライトが設置されており、床は光を反射して輝いている。
その後、ソファやダイニングテーブルセットなどを設置し、「ついにキッチンキャビネットもきたので、レンジとトースター 床置き生活から脱却」と報告。調理家電が置かれたキャビネットを指差し、笑みを浮かべる姿の自撮り動画を載せている。また、ピースサインで微笑む姿も投稿し「家が快適すぎて ずーっといえにいてしまう」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「インテリアも素敵」「床がピカピカで美しい」「開放感すごい」「ゴージャスでおしゃれ」「幸せそうな姿にほっこり」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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◆優木まおみ、広々とした自宅披露
優木は「ちょうど1カ月前にここに来たんだ 少しずつ生活が整っていくの幸せ」とハイライトで公開している3月15日の投稿を引用するかたちで新居の様子を披露。白基調の広々とした空間には大きな窓やラグジュアリーなカーテン、天井にはシーリングファンやおしゃれなライトが設置されており、床は光を反射して輝いている。
◆優木まおみの投稿に「ゴージャスでおしゃれ」の声
この投稿に、ファンからは「インテリアも素敵」「床がピカピカで美しい」「開放感すごい」「ゴージャスでおしゃれ」「幸せそうな姿にほっこり」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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