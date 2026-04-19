2児の母・安田美沙子「5時起き弁当」公開 “顔付き”おにぎりに「蓋を開けたら思わず笑顔になる」「見習いたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの安田美沙子が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝5時に起床して作ったという弁当を公開した。
【写真】43歳2児のママタレ「開けたら思わず笑顔に」笑顔おにぎり入った手作り弁当
安田は「＃5時起き弁当。やっと5時おきに慣れた」とつづり、弁当の写真を投稿。丸型の木製の弁当箱には、黒ゴマなどで目や口を表現した笑顔のおにぎりや卵焼き、枝豆、さつまいも、ブロッコリーなどが詰められており、可愛らしい仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「おにぎりのつぶらな瞳が可愛い」「見習いたい」「蓋を開けたら思わず笑顔になる」「お弁当箱もおしゃれ」などの声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「開けたら思わず笑顔に」笑顔おにぎり入った手作り弁当
◆安田美沙子「5時起き弁当」披露
安田は「＃5時起き弁当。やっと5時おきに慣れた」とつづり、弁当の写真を投稿。丸型の木製の弁当箱には、黒ゴマなどで目や口を表現した笑顔のおにぎりや卵焼き、枝豆、さつまいも、ブロッコリーなどが詰められており、可愛らしい仕上がりとなっている。
◆安田美沙子の投稿に「蓋を開けたら思わず笑顔になる」の声
この投稿に、ファンからは「おにぎりのつぶらな瞳が可愛い」「見習いたい」「蓋を開けたら思わず笑顔になる」「お弁当箱もおしゃれ」などの声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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