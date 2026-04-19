◇インターリーグ ブルージェイズ 2―6 ダイヤモンドバックス（2026年4月18日 フェニックス）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で先発。4打数2安打1打点2三振で、今季の打率は.205となった。

2回先頭打者の第1打席で、14日（同15日）のブルワーズ戦4試合ぶりの安打となる右前打。外へ逃げるスライダーが止めたバットに当たってしまったが、飛んだコースが良く打球は一、二塁間を抜けた。

4回の第2打席はナックルカーブに空振り三振だったものの、1―2とリードされた6回2死二塁の第3打席で、三遊間を破る左前同点適時打を放った。しかし、8回2死一塁の第4打席は高め直球に空振り三振を喫した。チームはその裏、3番手・ホフマンがダイヤモンドバックスのキャロルに満塁本塁打を浴び、4連敗となった。

岡本は直近3試合で安打がなく、試合前の時点で打率.188。シュナイダー監督は「彼にとって今は“適応の月”だ。数字はまだ気にしていない。重要なのは、どの球を振るかと、どれだけ強い打球を打てているかだ」と現状を説明していた。