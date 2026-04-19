横澤夏子、自作の“平成女児スマホケース”が胸熱すぎ 懐かしいラインナップに絶賛の声「可愛すぎる！」「商品化して」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。“自作”の平成女児の憧れキャラクターが詰まったスマホケースを公開し、反響が集まっている。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」ファン絶賛、横澤夏子が作った“平成女児スマホケース”
横澤は「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」とつづり、鏡越しに自撮りしたスマホケースを披露。平成女児に人気のナルミヤキャラクターズのナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキー、ペットのひつじくん、ハニーデビル、ララブー・ポムなどが詰まった華やかで愛らしい見た目となっていた。
このスマホケースについて「ボンボンドロップシールをはがさないで 切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！全部かわいい平成ー！」と、手作りであることも明かし、完成した姿に満足気な様子を見せている。
平成感満載のケースに、コメント欄には「最高じゃん!!!!めちゃくちゃ可愛い」「全てが懐かしい センスあってとても良きですね」「真似したい」「可愛すぎる！商品化して売って欲しいですー！」「けろっぴはどうしたのよー」などの反響が寄せられていた。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」ファン絶賛、横澤夏子が作った“平成女児スマホケース”
横澤は「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」とつづり、鏡越しに自撮りしたスマホケースを披露。平成女児に人気のナルミヤキャラクターズのナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキー、ペットのひつじくん、ハニーデビル、ララブー・ポムなどが詰まった華やかで愛らしい見た目となっていた。
平成感満載のケースに、コメント欄には「最高じゃん!!!!めちゃくちゃ可愛い」「全てが懐かしい センスあってとても良きですね」「真似したい」「可愛すぎる！商品化して売って欲しいですー！」「けろっぴはどうしたのよー」などの反響が寄せられていた。