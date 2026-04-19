2026年4月19日（日） MLB アストロズ vs カージナルス 試合結果
開催：2026.4.19
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 5 - 7 [カージナルス]
MLBの試合が19日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。
アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。
1回表、5番 ノーラン・ゴーマン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 0-2 STL
1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 3球目を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-2 STL
3回表、6番 マシン・ウィン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 HOU 1-4 STL
6回表、9番 ホセ・フェルミン 10球目を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 HOU 1-5 STL
7回表、3番 アレク・バールソン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 HOU 1-6 STL
8回表、ピッチャー コルトン・ゴードンがワイルドピッチでカージナルス得点 HOU 1-7 STL
8回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってセカンドゴロ 4-3のダブルプレイでアストロズ得点 HOU 2-7 STL
9回裏、9番 シャイ・ウィットコム 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでアストロズ得点 HOU 5-7 STL
試合は5対7でカージナルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアストロズのランス・マクラーズで、ここまで1勝1敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、2勝0敗6Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-19 11:10:18 更新