開催：2026.4.19

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 8 [レイズ]

MLBの試合が19日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

1回裏、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 2-0 TB

4回裏、5番 マルセル・オズナ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 4-0 TB

5回表、2番 フニオール・カミネロ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 PIT 4-1 TB、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 PIT 4-2 TB、5番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 PIT 4-4 TB、6番 セドリク・ムリンス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 PIT 4-5 TB

8回裏、6番 ニック・ヨーク 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-5 TB

11回表、1塁ランナーテーラー・ウォールズ 盗塁成功 さらにピッチャーが悪送球でレイズ得点 PIT 5-6 TB

11回裏、8番 コナー・グリフィン 3球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでパイレーツ得点 PIT 6-6 TB

13回表、6番 セドリク・ムリンス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 PIT 6-8 TB

13回裏、8番 コナー・グリフィン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 7-8 TB

試合は7対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで2勝1敗0S。レイズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 12:32:23 更新