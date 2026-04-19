「糖尿病網膜症」を発症すると見え方が変わる理由はご存知ですか？【医師監修】

糖尿病網膜症は、一般的に糖尿病に罹患してから約5～10年ほどで発症しやすいとされています。

しかし、血糖値の高い状態が続くと、もっと早い段階で発症することや、安定していた糖尿病網膜症が急に増悪してくることも珍しくありません。

また、初期にはほとんど自覚症状がないため、適切なタイミングで眼科を受診できるかどうかが、視力を守れるかどうかの分かれ道です。

この記事では、糖尿病網膜症で見え方が変化する理由を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病網膜症」を発症するとどんな見え方になるかご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

糖尿病網膜症で見え方が変化する理由

糖尿病網膜症とはどのような病気ですか？

糖尿病網膜症とは、糖尿病のある方に起こる眼の合併症です。糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症と併せて、糖尿病三大合併症のひとつとされています。糖尿病を発症してからの期間が長いほど、また、血糖値が高い状態が長期間続くほど発症・進行しやすい病気です。初期には自覚症状がほとんどないといわれていますが、進行すると視力低下や失明につながることもあるため、早期の発見と管理が重要です。

なぜ糖尿病になると目に影響がでるのですか？

糖尿病では、高血糖によって全身の血管が少しずつ傷んでいくことが大きな特徴です。このため、血管があるところすべてに影響が出ます。特に、網膜（目の奥で光を感じ取る組織）には大変細かい血管が張り巡らされています。この血管が高血糖の影響で障害されると、網膜で下記のような変化が起きます。

血管が破れて出血する

血管が詰まって酸素不足になる

液体が漏れ出て網膜がむくむ

こうした変化が重なっていくと、出血で視機能が障害されたり、光と感じ取る網膜という部分が引っ張られて剥がれたりといった変化が起こります。こうして、糖尿病網膜症が発症します。

糖尿病網膜症の種類を教えてください

糖尿病網膜症は、進行の程度により大きく3つの段階に分けられます。

単純糖尿病網膜症（初期）小さな出血や血管のふくらみ（毛細血管瘤）がみられる。自覚症状はほとんどないといわれている 前増殖糖尿病網膜症（中期）血管の詰まりが広がり、網膜が酸素不足になる。視界のかすみが出ることもある 増殖糖尿病網膜症（進行期）新しい異常血管（新生血管）が生えてきて破れやすく、眼内出血や網膜剥離を起こす段階である。失明のリスクが高い

ご自身が現在どの段階の網膜症にあるかは、初期から中期の段階では自覚症状だけで判断することはほぼ不可能です。見えない部分が出現していても、それが片目であればもう片目で補い、気が付かないためです。見え方に問題がなくても進行している場合があるため、眼科を受診しなければ正確な診断はできません。

糖尿病と診断されたら、症状がなくても定期的に眼底検査を受けることが大切です。

編集部まとめ



糖尿病網膜症は、重症になるまで見え方の変化がほとんど現れないことが多い病気です。

進行するまで自覚症状に欠けるため、「見えているから大丈夫」と自己判断することは大変危険です。

糖尿病と診断されたら、内科での治療と並行して、必ず定期的に眼科を受診してください。

早期発見・早期治療が、視力を守るための方法です。目の健康を守るためにも、ぜひ継続した受診を心がけましょう。

参考文献

『糖尿病網膜症｜日本眼科学会による病気の解説』（日本眼科学会）

『Incidence and progression of diabetic retinopathy in Japanese adults with type 2 diabetes: 8 year follow-up study of the Japan Diabetes Complications Study (JDCS)』（Diabetologia）