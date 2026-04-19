開催：2026.4.19

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 6 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が19日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザーで試合は開始した。

1回表、4番 ヘスス・サンチェス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ARI 0-1 TOR

1回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-1 TOR

5回裏、9番 アレク・トーマス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-1 TOR

6回表、7番 岡本和真 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ARI 2-2 TOR

8回裏、2番 コービン・キャロル 5球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでDバックス得点 ARI 6-2 TOR

試合は6対2でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのフアン・モリヨで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで1勝2敗2S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.205となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 11:36:21 更新