「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）

ドジャースが六回に逆転を許した。２番手のクラインが３連打を浴びてしまった。

先発のシーハンが５回２失点と試合を作って降板。だが２番手のクラインが誤算だった。先頭のグッドマンが左中間を破る二塁打を放ち、続くトーバーの強烈なピッチャー返しがクラインの足を直撃。打球は一、二塁間へ転がり、フリーマンが懸命にキャッチするも内野安打となった。

ロバーツ監督も心配そうにマウンドへ向かい、投球練習の状態を確認。続投となったが、ジョンストンに右中間を破られる逆転の２点二塁打を浴びた。怒涛の３連打で一気に試合をひっくり返されてしまった。

次打者がカウント３ボールから打って出て投ゴロで１アウトを奪ったクライン。これで落ち着きを取り戻したのか、後続をきっちり抑えて２失点でとどめた。

直後の攻撃では１死から代打・コールが死球を受けて出塁するも、一塁で痛恨の牽制タッチアウト。走者を置いて上位打線に回るかという状況の中でまさかのプレーとなった。