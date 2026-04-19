◇米女子ゴルフツアー JMイーグルLA選手権第3日（2026年4月18日 米カリフォルニア州 エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、2位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は1バーディー、4ボギーの75とスコアを落とし、通算10アンダーで10位に後退。トップと5打差で最終日に臨むことになった。

1打差の2位から首位奪還を目指したムービングデー。グリーンが固く、速くなった難しいコンディションの中、苦しいゴルフを強いられた。

ホールアウト後、U−NEXTのインタビューに応じた岩井千は「スイング、気持ちの部分も今日が1番良かった。ゴルフは難しいなと改めて思った。あと一筋というパットが何個かあった。今日は運が悪かった」と落胆した表情で話した。

4番でグリーン周りの深いラフからのアプローチがグリーンに届かずボギーが先行した。7番パー5では第2打をグリーン付近まで運びながらカラーからパターで打ったイーグルトライが傾斜で戻され、続くバーディーパットも大きくショート。パーパットも外れて実質4パット。痛恨のボギーで後退した。

13番で4メートルのフックラインを沈めてこの日唯一のバーディーで挽回したが、良い流れは続かない。

17番ではグリーン手前のバンカーから寄せ切れずスコアを落とした。18番ではティーショットが左サイドのバンカーの土手に止まる不運に見舞われ、難しいライからの第2打がグリーン手前の池へ。ボギーで上がるのが精いっぱいだった。

「本当にコンディションが難しくなっている。気持ち的に伸ばすイメージがあった。本当は耐えるゴルフだったという心構えをしていけば良かった」。攻める姿勢が裏目に出たと反省した。

トップの金との差は5打に広がったが「まだまだ分からないので諦めずに頑張る」とツアー2勝目に照準を絞っている。