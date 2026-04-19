死んだはずの恋人と再会… 10年前に戻った濱田岳“モブさん” 次々と事件を解決へ『刑事、ふりだしに戻る』第1話【ネタバレあり】
テレビ東京で17日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第1話が放送され、。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】恋人かわいすぎ…地元紙記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第1話では、目立たない性格ゆえ、周囲からモブさんと呼ばれている山梨県古田署の刑事・誠が退職届を提出。背景には恋人・美咲（石井杏奈）を亡くした10年前の悲劇があった。
同期・吉岡（鈴木伸之）や副署長・黒崎（生瀬勝久）らの慰留も受け入れず、意志は固い。そんな中発生した発砲事件をきっかけに、美咲を殺したとされる犯人・槇村（池内博之）と対峙。百武も撃たれたが、目を覚ますと、10年前の世界にいた。
未来が分かることで、窃盗犯を捕まえるなど、活躍を始めた百武。ついに美咲とも再会を果たし、物語が動き出した。
【場面写真】恋人かわいすぎ…地元紙記者役の石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
同期・吉岡（鈴木伸之）や副署長・黒崎（生瀬勝久）らの慰留も受け入れず、意志は固い。そんな中発生した発砲事件をきっかけに、美咲を殺したとされる犯人・槇村（池内博之）と対峙。百武も撃たれたが、目を覚ますと、10年前の世界にいた。
未来が分かることで、窃盗犯を捕まえるなど、活躍を始めた百武。ついに美咲とも再会を果たし、物語が動き出した。