「今までで一番生き生きしてる」鈴木福、ブルマ体操着姿を披露！ 「東スポの一面待ってます」「美脚！」
俳優の鈴木福さんは4月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。ドラマの撮影オフショットを披露しました。
【写真】鈴木福、ブルマの体操着姿！
コメントでは「来週東スポの一面待ってます」「ギャップがスゴすぎて…頭が混乱しています（笑）」「どんな覚悟で演技に臨んだのか気になる」「ブルマ姿も違和感ないです」「今までで一番生き生きしてる」「美脚すぎる！」「AIなりすましやめてあげなよって思ったら本人で」「爽やか過ぎて違和感がないだと………w」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】鈴木福、ブルマの体操着姿！
「今までで一番生き生きしてる」鈴木さんは「なぜ僕はブルマ姿でこんなにもノリノリなんだろう… 僕は変態じゃありません。ぜひ本編をみてくだされ」とつづり、1枚の写真を投稿。ブルマの体操着姿を披露し、両手を広げて楽しそうな笑顔が印象的です。
コメントでは「来週東スポの一面待ってます」「ギャップがスゴすぎて…頭が混乱しています（笑）」「どんな覚悟で演技に臨んだのか気になる」「ブルマ姿も違和感ないです」「今までで一番生き生きしてる」「美脚すぎる！」「AIなりすましやめてあげなよって思ったら本人で」「爽やか過ぎて違和感がないだと………w」などの声が寄せられています。
ドラマ『惡の華』であのさんととダブル主演鈴木さんは、テレビドラマ『惡の華』（テレビ東京系）であのさんととダブル主演を務め、思春期の閉塞感を抱える中学2年生、春日高男（かすがたかお）役を演じています。15日の自身のXの投稿でもドラマのオフショットを投稿し、男友達との（ブルマではない）体操着ショットを披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:福島 ゆき)