低調打率でなぜ評価爆騰？ 村上宗隆が.209の裏で証明し続けている“オールスター級強打者の証” 和製大砲の高まる「価値」
年間54本ペースで打ちまくっている村上(C)Getty Images
衝撃的な活躍が続いている。
現地時間4月18日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号ソロを放った。
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逆方向に鮮烈な一発を見舞った。1点リードの7回、先頭打者として打席に立った村上は左腕のホーガン・ハリスと対峙。カウント2−2からの5球目に投じられた外角高めに抜けたようなカーブをジャストミート。左中間方向に飛んで行った打球は中堅フェンスを越えていった。
地元局『CHSN』でも「とてつもないパワーだ」と評された連日の一発は、村上の興味深い状況を浮き彫りにしている。というのも、ここまで21試合に出場している25歳は、7本塁打、14打点を記録。スラッガーとして申し分ない活躍を見せているのだが、打率は.209と低調なのだ。
日本であれば、「打率が低すぎる」や「確率を上げろ」と論じられていたかもしれない成績ではある。しかし、“データ解析”が進む米球界での村上に対する評価は急上昇している。というのも、打率が極端に低い一方で、OPSは.908とハイスタッツを残しているためだ。
そもそもOPSとは、近年の野球界で認知を広めている打撃指標の一つである。出塁率と長打率を足し合わせた値を表しており、打率だけでは評価できない打者の出塁と得点に対する貢献度を数値化している。これが高ければ高いほどチームの得点に絡んでいるというものだ。
平均が.730前後と言われているだけに、「.900」を超えれば、それはもう「オールスター級強打者」と呼べる値となる。つまり、ここまでの村上は打率の低さとは裏腹に、しっかりと持ち前のパワーでもって結果を出しているというわけである。ちなみにメジャーリーグに挑んだ日本人選手でのOPS歴代最高は、大谷翔平（当時エンゼルス）が2023年に記録した「1.066」。それに続く2位が2004年の松井秀喜氏の「.912」だ。
このペースを維持すれば、村上の年間成績は、打率.209ながら、54本塁打、108打点、OPS.908となる。松井氏に迫るか、それ以上のOPSを残せば、FAでの大型契約獲得を見越した2年契約の1年目としては上々。米球界内での声価をさらに高めるのは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]