“言われなかったひと言”に、気づかないうちに救われている／栞をはさむように休めばいい
「落ち込んでいたあの人に、なんて声をかけたらよかったんだろう……」
この記事の画像を見る
「あの時、もっと気の利いたことが言えたらよかったのに……」
一日の終わりに、一人反省会をして溜息をつくことはないでしょうか。誰かを救うための正解の言葉を探して、自分をすり減らしてしまうのは現代人にとっての「あるある」かもしれません。
今回ご紹介するエッセイ『栞（しおり）をはさむように休めばいい』（詩旅 紡（うたたび つむぎ））は、私たちの肩の力を、ふっと抜いてくれる一冊です。ここで語られるのは、何かを言う優しさではなく、「言わないでいてくれる」という品性。「優しくなりたいのに、うまくいかない」と悩むあなたにこそ読んでほしい、静かな救いに満ちた一節をお届けします。
※本作品は、『栞をはさむように休めばいい』（詩旅 紡）から一部抜粋・編集しました。
■言わないでいてくれる品性について
私たちはいつも、言葉を探している。
正しい言葉を。励ましの言葉を。傷ついた誰かを支える言葉を。けれど、本当に人を救うのは、発された言葉だけではないだろう。むしろ、飲み込まれた言葉の方が、誰かの心を守っていることがある。
「わざわざ言わなくてもいいこと」は、この世界に無数に存在する。
誰かの失敗を指摘すること。正論を振りかざすこと。同情のふりをして好奇心を満たす質問をすること。アドバイスという名の自己顕示。そうしたすべては、言う側にとっては些細なひと言かもしれない。それでも、受け取る側の心には、思いがけないほど深く刺さる。そして、その傷は長く残るだろう。
そんな中、言わないでいてくれる人がいる。
知っているのに、触れずにいてくれる人。
見えているのに、気づかないふりをしてくれる人。
言いたいことがあるはずなのに、静かに飲み込んでくれる人。
そこでの沈黙は、無関心ではない。むしろ、深い関心と配慮の結果だ。
彼らは選んでいる。何を言うべきかではなく、何を言わないべきかを。
人は「言ってほしいことを言ってくれる人」を求めているようで、実は「言わないでほしいことを言わないでいてくれる人」にこそ、心を開いている。前者は確かに嬉しいし、勇気をもらえるが、それ以上に、後者は、深い安心を与えてくれる。この人は私を追い詰めない、という信頼。それは、言葉を尽くして築かれるものではなく、言葉を差し引くことで生まれる関係性だ。
ただ、ここには難しさもある。その「言わないでいてくれる品性」に気づくことは、実はとても難しい。なぜなら、沈黙は沈黙としてしか見えないから。何も言わない人は、何も考えていないように見える。何もしていないように見える。そこに、どれほどの思慮、自制、やさしさがあるか。それを見抜くには、見る側にも何かが必要だ。
それはおそらく、痛みの記憶だ。
自分自身が、誰かの何気ない言葉に傷ついた経験。あるいは、大切な誰かが、他者の言葉に打ちのめされる姿を見た経験。そうした痛みと向き合ってきた人だけが、言葉の刃の鋭さを知っている。そして、その刃を出さずにいてくれる人のやさしさに気づける。自分が傷ついたことがあるから、誰かが自分を傷つけないでいてくれることの価値がわかる。それは、痛みを知った者だけが持てる、繊細な感受性なのかもしれない。
私たちは、声の大きい人に目を奪われがちだ。
ハキハキと意見を言う人。的確なアドバイスをくれる人。場を盛り上げる人。そうした人たちは確かに価値がある。だがその陰で、何も言わずに佇（たたず）んでいる人がいる。その人は--
あなたが気づかないところで、あなたを守ってくれている。
あなたが恥ずかしいと思っていることを、見なかったことにしてくれている。
あなたが隠したいと思っていることを、掘り起こさず、そっとしてくれている。
その配慮は、空気のように当たり前に感じられるけれど、実は誰にでもできることではない。言わないでいることは、何もしないこととは違う。それは、能動的な選択だ。
口を開けば簡単に言えることを、あえて飲み込む。その瞬間、その人は多くのものを手放している。自分の正しさを主張する機会。会話の主導権。場の注目。あるいは単純に、言いたいという欲求そのもの。それらすべてを横に置いて、沈黙を選ぶ。その沈黙には、重さがある。
それゆえ、もしあなたが今、誰かのそうした品性に気づいているなら、それはあなた自身が何かを乗り越えてきた証でもある。痛みを知ったから、やさしさが見えるようになった。傷ついたから、守られていることに気づけるようになった。それは、決して喜ばしい道のりではなかったかもしれない。けれども、その経験があるからこそ、あなたは今、本当に大切なものを見分けられる目を持っている。
そして、気づいたなら、できることがある。
それは、自分もまた、そうした人になれるということだ。
見えていても、触れずにいてくれる人。
知っていても、黙っていてあげられる人。
わざわざ言わなくてもいいことを、言わないでいてくれる人。
それは地味で、目立たず、評価されにくい生き方かもしれない。だとしても、誰かの心の命を確かに救う生き方でもある。
私たちは皆、どこかで救われている。気づかないうちに。言われなかったひと言に。向けられなかった視線に。触れられなかった傷に。そうして、静かに守られながら、今日まで生きてきた。
今日も誰かが、言わないでいてくれている。あなたのために。私のために。その品性に気づける人でありたいし、その品性を持つ人でありたいと思う。
そうして、言葉にしなかったやさしさは、静かに受け継がれていく。
この記事の画像を見る
「あの時、もっと気の利いたことが言えたらよかったのに……」
一日の終わりに、一人反省会をして溜息をつくことはないでしょうか。誰かを救うための正解の言葉を探して、自分をすり減らしてしまうのは現代人にとっての「あるある」かもしれません。
今回ご紹介するエッセイ『栞（しおり）をはさむように休めばいい』（詩旅 紡（うたたび つむぎ））は、私たちの肩の力を、ふっと抜いてくれる一冊です。ここで語られるのは、何かを言う優しさではなく、「言わないでいてくれる」という品性。「優しくなりたいのに、うまくいかない」と悩むあなたにこそ読んでほしい、静かな救いに満ちた一節をお届けします。
■言わないでいてくれる品性について
私たちはいつも、言葉を探している。
正しい言葉を。励ましの言葉を。傷ついた誰かを支える言葉を。けれど、本当に人を救うのは、発された言葉だけではないだろう。むしろ、飲み込まれた言葉の方が、誰かの心を守っていることがある。
「わざわざ言わなくてもいいこと」は、この世界に無数に存在する。
誰かの失敗を指摘すること。正論を振りかざすこと。同情のふりをして好奇心を満たす質問をすること。アドバイスという名の自己顕示。そうしたすべては、言う側にとっては些細なひと言かもしれない。それでも、受け取る側の心には、思いがけないほど深く刺さる。そして、その傷は長く残るだろう。
そんな中、言わないでいてくれる人がいる。
知っているのに、触れずにいてくれる人。
見えているのに、気づかないふりをしてくれる人。
言いたいことがあるはずなのに、静かに飲み込んでくれる人。
そこでの沈黙は、無関心ではない。むしろ、深い関心と配慮の結果だ。
彼らは選んでいる。何を言うべきかではなく、何を言わないべきかを。
人は「言ってほしいことを言ってくれる人」を求めているようで、実は「言わないでほしいことを言わないでいてくれる人」にこそ、心を開いている。前者は確かに嬉しいし、勇気をもらえるが、それ以上に、後者は、深い安心を与えてくれる。この人は私を追い詰めない、という信頼。それは、言葉を尽くして築かれるものではなく、言葉を差し引くことで生まれる関係性だ。
ただ、ここには難しさもある。その「言わないでいてくれる品性」に気づくことは、実はとても難しい。なぜなら、沈黙は沈黙としてしか見えないから。何も言わない人は、何も考えていないように見える。何もしていないように見える。そこに、どれほどの思慮、自制、やさしさがあるか。それを見抜くには、見る側にも何かが必要だ。
それはおそらく、痛みの記憶だ。
自分自身が、誰かの何気ない言葉に傷ついた経験。あるいは、大切な誰かが、他者の言葉に打ちのめされる姿を見た経験。そうした痛みと向き合ってきた人だけが、言葉の刃の鋭さを知っている。そして、その刃を出さずにいてくれる人のやさしさに気づける。自分が傷ついたことがあるから、誰かが自分を傷つけないでいてくれることの価値がわかる。それは、痛みを知った者だけが持てる、繊細な感受性なのかもしれない。
私たちは、声の大きい人に目を奪われがちだ。
ハキハキと意見を言う人。的確なアドバイスをくれる人。場を盛り上げる人。そうした人たちは確かに価値がある。だがその陰で、何も言わずに佇（たたず）んでいる人がいる。その人は--
あなたが気づかないところで、あなたを守ってくれている。
あなたが恥ずかしいと思っていることを、見なかったことにしてくれている。
あなたが隠したいと思っていることを、掘り起こさず、そっとしてくれている。
その配慮は、空気のように当たり前に感じられるけれど、実は誰にでもできることではない。言わないでいることは、何もしないこととは違う。それは、能動的な選択だ。
口を開けば簡単に言えることを、あえて飲み込む。その瞬間、その人は多くのものを手放している。自分の正しさを主張する機会。会話の主導権。場の注目。あるいは単純に、言いたいという欲求そのもの。それらすべてを横に置いて、沈黙を選ぶ。その沈黙には、重さがある。
それゆえ、もしあなたが今、誰かのそうした品性に気づいているなら、それはあなた自身が何かを乗り越えてきた証でもある。痛みを知ったから、やさしさが見えるようになった。傷ついたから、守られていることに気づけるようになった。それは、決して喜ばしい道のりではなかったかもしれない。けれども、その経験があるからこそ、あなたは今、本当に大切なものを見分けられる目を持っている。
そして、気づいたなら、できることがある。
それは、自分もまた、そうした人になれるということだ。
見えていても、触れずにいてくれる人。
知っていても、黙っていてあげられる人。
わざわざ言わなくてもいいことを、言わないでいてくれる人。
それは地味で、目立たず、評価されにくい生き方かもしれない。だとしても、誰かの心の命を確かに救う生き方でもある。
私たちは皆、どこかで救われている。気づかないうちに。言われなかったひと言に。向けられなかった視線に。触れられなかった傷に。そうして、静かに守られながら、今日まで生きてきた。
今日も誰かが、言わないでいてくれている。あなたのために。私のために。その品性に気づける人でありたいし、その品性を持つ人でありたいと思う。
そうして、言葉にしなかったやさしさは、静かに受け継がれていく。