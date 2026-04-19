ファッションデザイナーでタレントとしても活躍してきたドン小西氏（75）が、人生の新たな局面を迎えている。1月に受けた心臓弁膜症の手術のための検査で「膀胱がん」が見つかり、さらに「咽頭がん」も発覚。治療方法を精査するため、病気について猛勉強しているという。手厳しいファッションチェックで知られる小西氏がいま思うこととは──。ドン小西氏が語ってくれた。【前後編の後編】

【写真】ドン小西氏の取材アザーカット。治療法について自らまとめたレポートなども

口うるさい患者として院内で有名に

とはいえこの放射線も紆余曲折。これを当てたところは二度と毛が生えないこともあるんだが、あたしの場合は後頭部から襟足にかけてやると。生え際や頭頂部なら帽子で隠せるけど、よりによってそんな場所だけが禿げるのかよと。

ただ、よく聞くと「大事を取って」ものすごく広範囲に放射線を当てる計画だったんだよ。命とどっちが大事なのと怒られそうだけど、あたしにとっては、ルックスも大事。こうして治療して、生まれ変わろうとしてるんだから、なおさらだよ。

猛勉強して医師に聞きまくって、最終的には小さな範囲に照射することに留めてもらったんだ。もちろんあたしだって、半分リスクを負う覚悟だと宣言したよ。先生は「こんな患者さん初めてです」って。

まあ、キャリアを積むと、どんどんリスクを恐れるようになる。で、受け身にもなるんだよ。いやいや、違うんだって。人間、リスクを抱えてこそ前進できるんだ。

ちなみにある医師は、いつもボタンダウンシャツが白衣からのぞく中年慶応ボーイみたいな格好でさ。治療方針のことで言い合いになった時、思わず「そのファッションが、先生の守りの姿勢を語ってるよ」と言ったんだよ。医師はあんぐりしてたけど、後ろに並んだ看護師たちは、うんうん頷いてたよ。

そんな感じだから、あたしは口うるさい患者として院内で有名に。コンビニに行っても、レジの人がサッと変わるくらい（笑）。でも、自分の身は自分で守ろうとしたら、これが普通だって。

株に億のお金をつぎ込んでいるのも、リスクのため。ホルムズ海峡の封鎖で大暴落して焦ったけど、すぐに持ち直した。株を持つと、世界の動きに敏感になるのもいいよね。後期高齢者になったからって、消化試合をこなすだけじゃもったいない。こういうハラハラがあるから意欲も出るってもんだ。

病院で"赤ちゃん言葉"で話しかけられるのがイヤ

〈現在の治療は、保険適用の総合病院で行なっている。セレブな知人の紹介で、治療費を患者が全額自己負担する自由診療の施設を訪ねたこともあったが、今は施設より医師の経験で病院を選ぶという結論に至ったという。〉

ただし、1990年代に莫大な借金を抱えた時に入り直した保険は、入院時1日6000円しか給付されないのが悩みの種。1日5万円以上の個室はコストが膨らみすぎるので、なるべく自宅療養を心がけている。

お金がかかるっていうのもあるけどさ、病院にいると、赤ちゃん言葉で話しかけられたりするのがイヤだよね。「お食事でちゅよ〜」じゃないっつうの！ ますます病人気分になっていくんだよ。

それもあって、元気な時はできるだけ、家で過ごすようにしている。朝、犬のアリーと散歩に行って、身体にいいといわれるコーヒーを飲み、果物いっぱいの朝食も自分で用意するんだ。

まあ、老いっていうのは、みんなのうえに平等に降り注ぐものだよね。どんなにジタバタしても、老いを止めることはできないんだよ。でも、老いた時間を、良くするのも悪くするのも、自分。悔いのない生き方をしてきたあたしは、病を受け入れつつ、世界一幸せな長寿をめざそうと思うよ。

（前編から読む）

取材・構成／福光恵 撮影／木村圭司

※週刊ポスト2026年5月1日号