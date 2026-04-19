皐月賞予想の鍵はホープフルS組！過去10年のデータから見る「買い」の条件とは？



皐月賞の激走パターン

【◎ホープフルＳ１・４着馬】

近年、存在感を醸し出すホープフルＳ組。

直行組は［2・1・0・5］だが、出走馬まで広げれば［2・3・3・34］と３着以内30 頭中８頭を占める（15 年ホープフルＳ出走取消の16 年１着ディーマジェスティは除く）。

しかし、ホープフルＳ出走馬で買えるのは限られる。

まずは１着馬が［2・1・0・5］だが、連対馬３頭は３戦３勝でホープフルＳからの直行という共通項があった。

もう１つ買えるのは４着馬。

［0・2・1・2］と好走率は①人気を凌ぎ、３着以内３頭は⑨⑧①人気と馬券的妙味は十分。

前年のサートゥルナーリアに続き、４連勝で皐月賞を制した20 年コントレイル。

この年は３連勝で朝日杯ＦＳを制したサリオスとの無敗ＧⅠ馬頂上対決で半馬身先着。

そして、この年の春の牡馬クラシックはこの２頭が中心となった。

デビューから４連勝で皐月賞を制した19 年サートゥルナーリア。

今では王道となっているホープフルＳから直行のローテーション。

この馬から年明け初戦で皐月賞という流れができ上がったが、当時は異例ともいえる臨戦過程だった。

先に抜け出した２歳王者・クロワデュノールに対して狙いを定めて外から一気に交わしたのはマジックマンミュージックマイルでＪ・モレイラ２週連続ＧⅠ制覇。

皐月賞 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』