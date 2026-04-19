最高級フレンチが全残し!? 絶体絶命のホテルを救う「報酬500万の天才シェフ」とは？『ザ・シェフ』

数多くのグルメ漫画や料理漫画が存在する中、ひときわ異彩を放つ「料理劇画」をご存知でしょうか。原作：剣名舞、劇画：加藤唯史による『ザ・シェフ』は、ただ料理の美味しさを描くだけでなく、人間ドラマが深く絡み合う名作です。今こそ読みたい第1話の魅力に迫ります。

「幻の料理人」味沢匠のクールな魅力

本作の主人公・味沢匠（あじさわ たくみ）は、特定の店舗を持たない流れの料理人。レストランでタバコを吸う客に臆することなく注意するなど、料理に対して強い信念とプライドを持っています。 「幻の料理人」と呼ばれる彼の元には、様々な事情を抱えた依頼人が訪れます。

第1話からフルスロットルの難題

第1話で味沢に舞い込んだのは、帝都ホテルからの依頼でした。パミール王国の大臣が、最高級のフランス料理を食べ残して帰ってしまったというのです。 「当ホテルでも最高の料理をご用意いたしました」と胸を張るほどのメニュー（フォアグラ、伊勢海老、仔牛のステーキなど）が通用しなかったVIPに対し、味沢はどんな料理で挑むのでしょうか。

依頼人の希望を叶える天才シェフ

味沢は依頼を引き受ける際、500万円という超高額な報酬を提示します。しかしそれは、彼の圧倒的な自信の裏返しでもあります。依頼人の希望に必ず応えてみせるという天才シェフのプロフェッショナルな仕事ぶりは、現代のビジネスパーソンが読んでも胸が熱くなるはずです。