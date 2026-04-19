タレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、高学歴のゲンバスタッフへの疑問を口にする一幕があった。

この日、共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東大の駒場キャンパスを訪れた一茂。

東大の校門前で「頭が良かったら来たかったなあ」と、つぶやいたところで山内が「矢野さん、東大出身らしい」と同行した番組の女性チーフプロデューサーが東大出身であることを明かした。

「マジで？」と驚いた一茂。「どこの学部なの？」と聞くと「法学部です」との返答が…。この答えに一茂は「なんで、テレビやってるんですか？ 法曹界で頑張ってくださいよ。なんで、テレビなんてやってるんですか？」と問いかけ。

当のチーフプロデューサーが「挫折しました…」と小さな声で答えると「挫折した？ 日テレって挫折したら入れるの？」と一茂。ここで濱家も「東大法学部出て、今、僕らのコーヒーを走って買いに行ってくれてる」とツッコミ。

さらに同行の番組ディレクターも東大出身であることが明かされると、一茂は「東大がスタッフに２人いるの？ でも、優秀な人が作ってる番組じゃないよね。ほぼ放置プレーの番組だから」と、とんでもない発言もしていた。