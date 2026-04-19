ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。今季6号や、昨年から続く連続出塁を「50」試合に伸ばせるかに注目が集まる中、試合前に見せた行動が話題となっている。

■長崎県出身の中本さんへサイン＆握手

ロッキーズ戦前の球場で注目を集めたのが、大谷が練習を終えて引き上げる際に見せたワンシーンだった。

大谷は車椅子に座る女性のもとへ歩み寄り、言葉を交わした後にボールへサインしてプレゼント。「ありがとうございます！Thank you」と声をかけ、右手を差し出して握手を交わした。

MLB公式サイトのマニー・ランドハワ記者は自身のXでこの様子を紹介し、「ショウヘイ・オオタニが長粼の原爆を生き延びた100歳の日本人女性と会う。クアーズ・フィールドでの感動的な瞬間だ」と言及。長崎県出身で米在住の中本桃代さんとの交流を伝えた。

この一連のシーンには「心温まる素敵なワンシーンですね」「優しさまで一流なんて本当にすごい人」「史上最高」といった声が寄せられている。大谷がグラウンド外で見せた振る舞いにも、称賛が集まっている。

