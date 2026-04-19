ようこそ♪癒しのちいかわワールドへ♡話しかけてくる可愛さにキュンが止まらない【セガフェイブ】「ちいかわのおうち」がAmazonで好評販売中！
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まるでちいかわと一緒に暮らしているみたい♡おしゃべりしてくれる【セガフェイブ】ちいかわのおうちをAmazonでチェック！
おしゃべりが流れるスイッチ付き。付属のちいかわをのせてあげると、ランダムで12種類のおしゃべりが聞ける。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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別売りのシリーズ商品の人形の音声も含めると、本製品には全部で35種類の音声が収録。
シリーズ第1弾（別売り）の「ちいかわ ゆめのむちゃでかおしゃべりプリンハウス」や「ちいかわ なかまいっぱいセット」の人形をのせてもおしゃべりができる。
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今後発売する「ちいかわ なかまいっぱいセット２」の人形も対応。
(C)nagano / chiikawa committee
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(C)nagano / chiikawa committee