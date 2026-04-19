旅をワンランク上へ引き上げる美しさと機能性！軽量＆拡張可能な【サムソナイト】VOLANTがAmazonで人気！今すぐチェック！
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スマートに旅する大人の相棒！洗練デザイン×容量拡張で使いやすい【サムソナイト】「VOLANT」スーツケースがAmazonで好評販売中！
多方向にのびたラインが目を引くハードケース「ヴォラント」。 全サイズにエキスパンダブル機能を搭載、旅先でお土産が増えても収納容量アップが可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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左サイドのディバイダーには一時的に濡れたもの等を入れるのに便利なウェットポケット、右サイドの収納部には荷崩れを防止するクロスバンドを装備。
ダブルホイールがスムーズに回転することで、快適な走行が可能に。
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荷物が増えた時に容量を拡張できる機能。ケース外周のエキスパンダブルファスナーを開くとケースの奥行が広がる。
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