【WWE】レッスルマニア（4月18日・日本時間19日／ラスベガス）

【映像】ドレスを脱ぎ捨て“ポッコリ”お腹を披露

5万人を超える5万816人の大観衆の前で、久しぶりにファンの目の前に姿を現して大歓声を浴びた人気女子レスラーが突如、華麗なドレスを脱ぎ捨てて“ポッコリ”お腹を披露。さらに妊娠を発表する驚きの一幕に会場が騒然。祝福ムードに包まれた。

米・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」DAY1において、長期休養に入っていたビアンカ・ベレアが久しぶりにユニバースの前に姿を現して大歓声を浴びた。

しかし、ファンを驚かせたのはそれだけではなかった。青く華やかな衣装で登場すると、今大会のホストを務めるレジェンドのジョン・シナが彼女を紹介する。マイクを握ったビアンカはユニバースにまず挨拶を済ませると、続いて驚きの発表を行った。

「久しぶり…みんなに会うのは本当に久しぶり。心の底から嬉しい。皆さんが贈ってくれた愛、サポート。リングにいても家にいても皆さんに感謝しています。あなたたちが恋しかった」

そう語ったビアンカは「レッスルマニア…サプライズがなければ終われないわよね」と切り出すと、自らドレスを脱ぎ捨てて“ぽっこり”お腹を披露。「赤ちゃんができました」と左手で愛おしそうにお腹をさすると会場は拍手と歓声に包まれ、ジョン・シナも「自分たちの大きなファミリーとあなたの大切な瞬間を共にできてうれしい」と祝福した。