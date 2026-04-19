店頭のコメ価格が徐々に下がってきている。農水省は17日、今月12日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロ=3873円（税込み）だったと発表。前週比60円安で、9週連続の下落となった。

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米価高騰は一服した感があるものの、新たな問題が浮上している。せんべい・あられなどの米菓、みそ、パックごはんなどの原料不足だ。鈴木農相はこの日の会見で、2026年産の加工用米について、年間27万トンの需要見込みに対し、今年1月末時点の作付け意向は約23万トンにとどまると説明。現時点で加工用米の需要を満たせていないとの認識を示した。ギャップは4万トン。茶碗でいうと、2.7億杯相当だ。

「令和のコメ騒動」では米価高騰を受け、加工用米の生産から主食用米にシフトする生産者が増加した。結果、一昨年に続き加工用米が不足。業界団体から要望の声が上がったことから、昨年は7.5万トンの備蓄米が加工用向けとして放出された。

■酒米も供給滞る

足元ではコメが値下がり傾向であるとはいえ、店頭価格は依然として3000円台後半の高値に張り付いている。今年の加工用米の作付け意向を見る限り、コメ生産は主食用米に集中している。

「インバウンド急増の影響もあり、米菓や米粉の需要が増えている一方で、加工用米の供給は追い付いていません。業界によって要する加工用米の品種や、需給状況は異なるものの、餅やせんべい・あられ、酒などの製品は原料不足に陥る恐れがあります」（コメ加工食品販売団体の関係者）

実際、日本酒製造業界は懸念を強めている。24年産の加工用米については、約7万トンが日本酒造りに用いられるなど、消費量が多い。原料不足のしわ寄せをモロに受けてしまうのだ。

「日本酒製造には酒米（酒造好適米）だけでなく、加工用米も使われ、比較的安価な価格帯の商品には欠くことができません。また、酒米も生産に手間がかかるため、昨年から主食用米に傾く動きがありました。今年も、いずれの原料も供給が細る可能性があり、値上げや生産量減につながりかねません」（日本酒製造業界の関係者）

コメ騒動の余波で、伝統食品が追いつめられている。

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