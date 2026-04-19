今年度の開幕に先駆けて、２歳馬の能力検査が１２日に行われました。１３９頭が受験して合格は３３頭と少なく、騎乗していても例年以上にかなり重たい、若馬には厳しい馬場でした。今回は不合格でも素質のある子はいますし、砂がなじんでくれば、次回以降はクリアできる馬が増えてくると思います。思い入れのあるブチオの初年度産駒もいますし、合格できるようにしっかり鍛錬していきたいです。

きょうは５鞍に騎乗します。６Ｒのブループリンセスは近４走でコンビを組み４、４、３、２着。レースぶりは安定しています。組が上がってメンバーは強くなりますが、堅実に頑張ってくれる馬。年度替わりで斤量が一気に軽くなるのはこの子にとってプラス。持ち味の切れる脚をうまく生かしたいです。

１０Ｒのツカサマーチとはコンビで７勝を挙げています。今年も２、３、３着と相性はいいですし、ここなら力量的に上位。荷物（斤量）が軽くなったことで差し込んでくる馬が出てきそうですが、前々から積極的に運んで粘り込みたいですね。

２０日も楽しみな馬がスタンバイしています。１Ｒのプリンセスミミは、前走のゴール際でかわされる悔しい２着でしたが、使うごとに体が増え、地力をつけています。いずれはもっと上のクラスでもと期待をしている馬。前回の勝ち馬（カワノラクシュミー）と再戦になりますが、今回は負けないよう、しっかり導きたいです。

８Ｒのタアボモリウチは近走ひと息の着順ですが、状態はいいですしメンバー的にも上位争いは可能。ゴール際で甘くなるところはありますが、山（第２障害）のうまさを生かして粘り込めれば。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

３Ｒ・ビックストーン Ｂ

４Ｒ・パワークレオパトラ Ｂ

５Ｒ・キタサカエヒメコ Ｂ

６Ｒ・ブループリンセス Ｂ

１０Ｒ・ツカサマーチ Ｂ