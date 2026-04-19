タレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、立大野球部時代の屈辱の敗戦を明かす一幕があった。

この日、共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東大の駒場キャンパスを訪れた一茂。

東大の校門前で「思い出、一ついい？」と語り出すと「俺、野球部の時にね。俺、六大学でしょ。５位、６位って大概、東大か立教なの。で、東大の試合の前に絶対、先輩、監督、コーチから言われるのが『お前たちさ。東大に負けたら頭で勝てない。スポーツで勝てない。東大に絶対負けるな！』って。だから、すげえプレッシャーになるのよ」とポツリ。

濱家に「一茂さんの時に負けたことは？」と聞かれると「負けたことがあるのよ」と即答。「それが今、『報道ステーション』でキャスターを務めてる大越さん。あの人が俺が１年の時の４年生でエースだったのよ」と元ＮＨＫでフリーキャスターの大越健介氏の名前を口に。

「負けました、１年で。しかも、俺、（試合に）出て負けたからね」と続けると「大変なことになった。応援団からも『お前たち、ふざけんなよ！』って。応援団なのに、俺らが怒られた」と屈辱的な敗戦を振り返っていた。