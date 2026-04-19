描きやすさを広げる新定番！ XPPen Artist 16 3rd

記事ポイント XPPenの液晶ペンタブレット「Artist 16 3rd」が登場国内オンライン販売は4月17日開始、価格は税込49,980円15.4インチ画面とX-Dial搭載で快適な制作環境を実現 XPPenの液晶ペンタブレット「Artist 16 3rd」が登場国内オンライン販売は4月17日開始、価格は税込49,980円15.4インチ画面とX-Dial搭載で快適な制作環境を実現

XPPenの3rdシリーズに、新サイズの液晶ペンタブレット「Artist 16 3rd」が加わります。

15.4インチの広い表示領域と軽量なフラット形状を両立し、自宅での制作はもちろん持ち運びにも対応するモデルです。

最新のX4スマートチップ搭載スタイラスペンやAGエッチングガラスなど、制作を支える機能にも注目が集まります。

XPPen「Artist 16 3rd」





商品名: Artist 16 3rd販売開始日: 4月17日販売価格: 49,980円（税込）画面サイズ: 15.4インチアスペクト比: 16:9色域: sRGBカバー率99％色精度: Delta E ＜ 1.5

XPPenのエントリー向け3rdシリーズから登場した新モデルです。

15.4インチのディスプレイにより、全体の確認や細部の調整を行う際に何度もズームを繰り返す手間を抑え、効率よく作業を進められます。

加えて、Proシリーズでも採用されているAGエッチングガラスを備え、映り込みや指紋を防ぎながら快適な描画環境を実現します。

描画性能





付属ペン: X4スマートチップスタイラスペン筆圧レベル: 16,384レベルON荷重: 2gペン先の沈み込み: 0.3mm本体装着: マグネット対応

付属するスタイラスペンは、新型X4スマートチップを搭載したモデルです。

素早い反応に加え、2gのON荷重で触れた瞬間からダイレクトに描きやすく、16,384レベルの筆圧検知で繊細な表現にも対応します。

ペン先の沈み込みを0.3mmに抑えることでブレの軽減も図られており、安定した描き心地を求める人にも向いています。

表示品質





色域: sRGBカバー率99％色精度: Delta E ＜ 1.5表面処理: AGエッチングガラスコーティング: AFコーティング調光機能: DC調光機能搭載

色再現はsRGBカバー率99％、Delta E ＜ 1.5の高精度を実現しています。

リアルで忠実なカラー表現により、イラストやデザインなど色の見え方が重要な制作シーンでも使いやすい仕様です。

さらにDC調光機能を搭載し、明るい屋外から暗い室内まで自然で滑らかな明るさ変化をサポート。

ちらつきを抑え、目への負担軽減にも配慮されています。

操作性と携帯性





操作機能: X-Dial搭載ショートカットキー: 8個対応操作: キャンバス回転、拡大縮小、ブラシサイズ調整本体形状: フラット形状付属品: 折りたたみスタンド

3rdシリーズでは新デザインのX-Dialを採用しています。

回転操作でキャンバスの回転や拡大縮小、ブラシの太さ調整などを行え、8つのカスタム可能なショートカットキーと組み合わせることで作業効率を高められます。

本体はフラットで軽量な設計。

付属スタンドも折りたたみ式のため、バッグにすっきり収まりやすく、外出先へ持ち出したい人にも便利な一台です。

XPPen「Artist 16 3rd」は、広い画面での制作と携帯しやすさを両立した液晶ペンタブレットです。

描画性能、表示品質、操作性のバランスを重視したい人にとって、導入しやすい選択肢になりそうです。

クリエイティブ作業をより快適にしたい人は、販売情報もあわせてチェックしてみてください。

XPPen「Artist 16 3rd」の紹介でした。

よくある質問

Q. XPPen「Artist 16 3rd」の販売価格はいくらですか？

A. 国内オンライン販売での価格は49,980円（税込）です。

4月17日から販売が始まっており、XPPen公式ストアのほか、公式Amazonや公式楽天市場店でも案内されています。

Q. XPPen「Artist 16 3rd」の画面サイズはどのくらいですか？

A. 画面サイズは15.4インチ、アスペクト比は16:9です。

全体を見渡しながら細部も確認しやすく、ズーム操作の回数を減らしながら効率よく作業しやすい設計です。

Q. XPPen「Artist 16 3rd」にはどんな操作機能がありますか？

A. 本体にはX-Dialと8つのショートカットキーを搭載しています。

キャンバスの回転、拡大縮小、ブラシサイズ調整などを割り当てられ、制作フローに合わせた操作がしやすいのが特長です。

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