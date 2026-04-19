◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し１点を追う６回２死二塁の３打席目に同点の左前適時打を放った。

１―１の同点で迎えた２回先頭の１打席目は、ラッキーな一打となった。カウント１ボール、２ストライクからの４球目。先発右腕・ゲーレンの低めのスライダーにバットを止めたが、振り抜いていないバットに当たったボールは一、二塁間を破って右前安打となった。４試合、１３打席ぶりに出た安打に、一塁塁上の岡本も苦笑いを見せる珍しい一打となって、この時点で打率も２割に復帰した。

２打席目は空振り三振を喫したが、１点を追う６回２死二塁の３打席目には、２球で追い込まれたが粘って６球目をはじき返し、試合を振り出しに戻す左前適時打を放ち、ベンチも大きく盛り上がった。マルチ安打も１４日（同１５日）の敵地・ブルワーズ戦以来４試合ぶりとなった。

開幕４試合で２本塁打を放つ好発進を切った岡本だが、３月３１日（同４月１日）の本拠地・ロッキーズ戦から前日１７日（同１８日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、休養のため欠場した１試合を含めて１６試合連続で本塁打なし。特に直近の８〜１７日（同９〜１８日）の７試合は苦しい打席が続き、６試合で安打が出ず２７打数２安打の打率７分４厘で本塁打どころか７試合連続で長打すら出ていなかった。この日の試合開始前の時点で３試合、１２打席連続で安打がなく、打率は１割８分８厘と、メジャーの壁にぶち当たっていた。