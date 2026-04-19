元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が19日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で正式競技として実施されるeスポーツについて言及した。

唐橋ユミアナウンサーが「コンピューターゲームもスポーツの時代になりました。落合さんもゲームをやられるそうですけど、どうですか？」と聞くと、落合氏は「スポーツという名が付くんだったらスポーツでいいんじゃないですか、分類的には」と自身の考えを述べた。

中畑氏が「不思議なんだよなあ、スポーツには思えないんだよな」と首をかしげると、落合氏は「体力も頭も使うということを考えれば、ゲームを超えたスポーツっていう風に考えたらいいんじゃないかと思いますけどね。あれを普通の人ができるかって、簡単にできませんよ」と話していた。

eスポーツは2023年の杭州アジア大会から正式採用され、愛知・名古屋大会では11種目で金メダルが争われる。愛知県国際展示場は本番でも会場として使用され、日本は7種目への出場を予定している。