◇インターリーグ ブルージェイズ ― ダイヤモンドバックス（2026年4月18日 フェニックス）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で出場。14日（同15日）のブルワーズ戦以来4試合ぶりのマルチ安打をマークした。

2回先頭打者の第1打席では、ダイヤモンドバックス戦先発右腕ギャレンから4試合ぶりの安打となる右前打。外へ逃げていくスライダーに反応し、止めたバットに当たってしまったが、飛んだコースが良く打球は一、二塁間を抜けた。

4回の第2打席はナックルカーブに空振り三振を喫したものの、1―2とリードされた6回2死二塁の第3打席で同点に追いつく左前適時打を放った。1ボール2ストライクからファウルで2球粘ると、6球目の真ん中直球を叩いて三遊間を破り、ギャレンをマウンドから引きずり下ろした。

岡本は直近3試合で安打がなく、試合前の時点で打率.188。シュナイダー監督は「彼にとって今は“適応の月”だ。数字はまだ気にしていない。重要なのは、どの球を振るかと、どれだけ強い打球を打てているかだ」と現状を説明していた。