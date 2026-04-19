思春期の性トラブルに対処するには！？友達同士の下ネタ話がイヤなときはどうする？【12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育】

思春期の性トラブルに対処するには！？友達同士の下ネタ話がイヤなときはどうする？

思春期の性トラブルに対処する

スカートめくり、ズボン下ろし、カンチョー、金蹴り……これらはじつは、性暴力やセクハラのひとつといえるのです。

性器や性に関わる部分は、その人のプライベートパーツです。他人が勝手に触ったりしてはいけません。笑っていたけれど、イヤといえなかっただけで、じつは深く傷ついてしまっているかもしれません。

男の子によくあるのが、友達同士の下ネタ話。「あのアイドルの胸でぬける」「昨日は何回もオナニーしちゃった」という話をして、友達同士で盛り上がっていることもあるかもしれません。みんなで情報を共有するのは悪いことではありませんが、これも、聞いている相手がイヤだ、不快だと思っていそうだったら、遠慮するのがマナーです。

男の子の友達同士では、下ネタ話に参加してこないということで、ノリが悪いと決めつけたり、仲間外れなどのいじめにつながることもあります。

こんなとき、どうする？

本当は参加したくないのに、参加しない自分が悪いのではと感じる必要はありません。イヤだと思ったらはっきりと伝えたり、その場からそっと離れるなどの方法もあります。

「デートDV」という言葉は、交際相手からふるわれる暴力のことをいいます。好きな相手の要求だから、断れない、応えるのが恋人の務めと思ってしまうことがあります。無視する、非難する、コントロールしようとする、束ばくする、メールやアプリを勝手に見る、裸の写真を要求するなどはデートDVといえます。体への暴力、心への暴力、性的な暴力などがありますが、どんな事情があっても暴力をふるうということが正しいということはありません。暴力をふるわれる関係性は、恋人とはいえません。

ONE POINT

【出典】『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』著： 高橋幸子