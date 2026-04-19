フランクフルトがホームでライプツィヒに完敗…堂安律は2試合連続で欠場
[4.18 ブンデスリーガ第30節 フランクフルト 1-3 ライプツィヒ]
ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、7位フランクフルトはホームで4位ライプツィヒに1-3で敗れた。MF堂安律はベンチスタート。体調不良でメンバー外だった前節に続き、出番なしとなった。
フランクフルトは前半27分、ライプツィヒのFWヤン・ディオマンデに個人技から先制ゴールを献上。前半34分にMFヒューゴ・ラーションのヘディング弾で1-1としたが、後半25分にFWアントニオ・ヌサの強烈なミドルシュートで勝ち越された。
後半36分にはヌサのスルーパスからFWコンラッド・ハーダーに3点目を献上。そのまま1-3でタイムアップとなり、3試合ぶりの黒星で連勝を逃した。
ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、7位フランクフルトはホームで4位ライプツィヒに1-3で敗れた。MF堂安律はベンチスタート。体調不良でメンバー外だった前節に続き、出番なしとなった。
フランクフルトは前半27分、ライプツィヒのFWヤン・ディオマンデに個人技から先制ゴールを献上。前半34分にMFヒューゴ・ラーションのヘディング弾で1-1としたが、後半25分にFWアントニオ・ヌサの強烈なミドルシュートで勝ち越された。
後半36分にはヌサのスルーパスからFWコンラッド・ハーダーに3点目を献上。そのまま1-3でタイムアップとなり、3試合ぶりの黒星で連勝を逃した。