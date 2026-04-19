自転車の小学生と接触…讃岐が交通事故発生を報告「お怪我をされた方に深くお詫びを申し上げます」
カマタマーレ讃岐は19日、同クラブのフロントスタッフによる交通事故が発生したことを発表した。
事故が起きたのは16日の15時45分頃で、場所は高松市高松町。クラブは公式サイトで「当クラブフロントスタッフが業務中、信号機のない十字路交差点で、運転する軽四輪乗用車と自転車が衝突しました。事故の際、同乗者はいませんでした。この事故で自転車を運転していた小学生が打撲などの怪我を負いました。その後、速やかに関係各所に連絡をして対応しております」と報告している。
続けて「事故によってお怪我をされた方に深くお詫びを申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、本事案の発生に伴い、ご迷惑をお掛けいたしました関係者のみなさまに、重ねてお詫び申し上げます」とコメント。「クラブスタッフ、関係者全員に、交通ルールの遵守、交通安全意識を徹底し、一層の法令遵守に努めてまいります」と表明した。
事故が起きたのは16日の15時45分頃で、場所は高松市高松町。クラブは公式サイトで「当クラブフロントスタッフが業務中、信号機のない十字路交差点で、運転する軽四輪乗用車と自転車が衝突しました。事故の際、同乗者はいませんでした。この事故で自転車を運転していた小学生が打撲などの怪我を負いました。その後、速やかに関係各所に連絡をして対応しております」と報告している。
続けて「事故によってお怪我をされた方に深くお詫びを申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、本事案の発生に伴い、ご迷惑をお掛けいたしました関係者のみなさまに、重ねてお詫び申し上げます」とコメント。「クラブスタッフ、関係者全員に、交通ルールの遵守、交通安全意識を徹底し、一層の法令遵守に努めてまいります」と表明した。