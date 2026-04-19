お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１９日、フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」に出演。ＭＣの谷原章介に「どうしてオレが何も知らないテイで話すんですか？」クレームを入れる一幕があった。

番組では、１７日に現役引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組について特集した。

フィギュアスケートペアで２０１４年ソチ五輪代表の高橋成美さんは引退発表に驚いたとしつつ、「この２人がつないでくれる日本のペアの未来が見られることにワクワクした気持ちを抱きました」と率直に語った。最近りくりゅうの２人と話す機会があったといい、「日本のペアをこれからドンドン強くしていきたいとか。今がすごく大事なんだということを話していて。今回の金メダルで一回盛り上げて、注目を引くことができたので、この場で行動を始めることが大切なんだとお話してました」と明かした。

谷原は「伊藤さんねえ、ニッポンって、実はペアって注目度低かったんですって。ただ欧米では、すごくペアはすごくフィギュアスケートの中で高い地位があって。それをニッポンに根付かせたというすごいペアの引退どう思います？」と説明を加えつつ伊藤に話を振ったが、伊藤は「谷原さんは、どうしてオレが何も知らないテイでしゃべってくるんですか？りくりゅうについて調べましたよ、僕だって」と谷原にクレームを入れた。

谷原は「だってペアとダンスの違い聞いていたじゃない、成美さんに」と釈明していた。