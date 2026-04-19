〈デビュー10カ月で「言っちゃいけない言葉」を3回連呼して謹慎…引退を覚悟した“丙午の女”松本明子（60）に母親がかけた“意外すぎる言葉”〉から続く

「四文字事件」から“人生2度目の編入”を経て、バラエティタレントとなった松本明子さん（60）。苦難の末に、最高視聴率30.4％の超人気番組「進め！電波少年」のレギュラーに。そして番組の企画で、パレスチナのガザ地区でパレスチナ自治政府のアラファト議長と面会することになる。

【60歳に】変わらないかわいさも、表情のコミカルさも還暦とはとても思えない松本明子さん



松本明子さん ©文藝春秋 撮影・橋本篤

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――バラエティ班に移ってからの活動をお聞かせください。

松本 復帰はしたんですけど、関東のテレビ局、特に生放送は出られなかったですね。「あいつは生放送で何を言うかわからなくて危険だ」みたいな感じでした。

ただ、完全に干されていたわけではなくて、関西エリアのスタッフさんには可愛がっていただきました。谷村新司さんとばんばひろふみさんの「MBSヤングタウン」にアシスタントで使ってもらったり、ABC放送でやっていた「ヤングプラザ」というバラエティ番組ではハイヒールさんやトミーズさんとご一緒させてもらってました。

「こんなことするために上京したんじゃないんだけどなぁ」

――次第に関東の放送局にも呼ばれるようになっていきます。

松本 レポーターだとか、「オレたちひょうきん族」の「ひょうきんベストテン」コーナーに出させてもらったりしました。（中森）明菜ちゃんの格好で、明菜ちゃんの曲を歌いながら粉だらけになるとか。ジェットコースターに乗りながら明菜ちゃんの歌を歌ってカツラが吹っ飛ぶとか。あとは「ものまね王座決定戦」ですね。

――松田聖子さんのようになりたいと上京してからまだ2年しか経っていませんが、戸惑いはありませんでした？

松本 バラエティ班に移ってから最初の頃は、やっぱり戸惑いはありました。「こんなことするために上京したんじゃないんだけどなぁ」とは思いながらも、とにかく全国の皆さんに顔と名前を覚えてもらおう、と。そうすれば、大好きな歌は後からついてくるもんだと信じて。もう覚悟を決めて、どんなお仕事でもやってました。

――そうした流れのなかで「文夫と明子のラジオビバリー昼ズ」（現在も「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」として放送中）への抜擢がありました。

松本 あのラジオ、本当は高田先生は「松本典子」ちゃんを希望してたみたいなんです。松本典子ちゃんは志村けんさんとコント番組にも出てましたしね。ところが、スタッフさんが聞き間違えて「松本明子」にオファーしちゃって。

――それでそのまま定着してしまった？

松本 そうなんです。しかもあれが謹慎後初の生放送復帰でした。高田先生はとにかく何でも詳しいうえに、あのとおり早口ですから、最初は相槌を打つのもたいへんでした。先生の呼吸を見ながら、息を吸った瞬間に相槌を打つ、みたいな感じ。ハガキ職人の送ってくれたネタを読むんですけど、漢字が読めなくて怒られてばっかでした。先生に「余計なこと言うなよ」ってイジられながら、週に5日間のアシスタント。高田先生に拾われたというか、本当に鍛えられましたね。

――同じ時期に「ものまね王座決定戦」で優勝していますね。

松本 優勝はさせてもらいましたけど、当時はものまね四天王がいましたから私とか松ちゃん（松村邦洋）は普段は1回戦で負けるイロモノ的な扱いでした。楽屋でもたくさん出演者がいるなかで顔を知っているのが松ちゃんだけだったから、いつも2人で隅っこでお弁当食べたり、慰め合ったりしてました。

――後の電波少年コンビですね。

松本 そのかわいそうな“松松コンビ”を覚えていてくれたスタッフさんがいたようで、急に日本テレビの土屋敏男プロデューサー（当時）に松松コンビが呼ばれたんです。もともとはウッチャンナンチャンさんとダウンタウンさんが「笑撃的電影箱」という番組をやっていたんですけど、ウッチャンナンチャンさんが映画（『七人のおたく』1992年公開）を撮ることになったので、3カ月だけのつなぎ番組として「電波少年」をやるから、出て欲しいと。

――では、最初はとくにプレッシャーもなく？

松本 3カ月で終わると思ってましたからね。ただ土屋さんに言われたことを忠実に守る、というだけでした。でも、松ちゃんが「渋谷のチーマーを更生させたい！」とか、危険なアポなし突撃ロケをやっているうちに視聴率がすごいことになって、結局3カ月という約束が10年になってしまいました。

「松ちゃんがイジめられればイジめられるほど視聴率が伸びる、っていう手応えが（笑）」

――どのへんで手応えを感じましたか？

松本 松ちゃんがイジめられればイジめられるほど視聴率が伸びる、っていう手応えがまずありました（笑）。それに負けないように、とにかく無茶ぶりを全力でやるのに必死でした。

――「電波少年」の時期にメインの番組が次々に始まって、“干された”時期は完全に抜け出した印象があります。

松本 同じ頃に「DAISUKI!」も始まりました。秀ちゃん（中山秀征）と飯島直子ちゃんと一緒にやらせてもらったんですけど、秀ちゃんとは10代の頃から「いつか一緒にレギュラー番組やりたいね」って話していたからうれしかったですね。あとは「TVチャンピオン」。この3つのバラエティ番組のレギュラーが決まったのが26歳ぐらいの時です。松本明子の全盛期でございますよ。

――生活も変わりましたか？

松本 それまでは親に心配かけ続けてきたけど、「やっと親孝行できるようになったなぁ」「給料もやっと上がったなぁ」みたいな感じでした。それで27歳のときに両親を香川から東京に呼び寄せて、3人での賃貸アパート暮らしがスタートします。

――売れっ子になっていく一方で「電波少年」は過酷なロケが多かったですが、いちばん思い出に残っていることは？

松本 やっぱり「アラファト議長とてんとう虫のサンバをダジャレたい！」（1995年4月4日放送）ですね。アラファト議長といっしょに「てんとう虫のサンバ」の替え歌で「アラファ〜ト私が、夢の国（元の歌詞は「あなたと私が、夢の国」）」とデュエットしよう、という。

「最悪、撃たれてもいい。当たらなければいい」

――かなり頭のおかしい企画ですが、どんな風に聞かされていたんですか？

松本 とにかく危険なところに行くぞ、と。土屋さんからは「パレスチナという国（当時はパレスチナ暫定自治区／PLO）のトップに会いに行ってくれ」と直接言われました。

――いまだったら絶対に渡航できないですよね。

松本 当時も自爆テロとかありましたし、最初に聞かされた時は「何を言っているんだろう？」と思いましたね。でも土屋さんは「最悪、撃たれてもいい。当たらなければいい。当たったら映像使えないけど、当たらなかったら大丈夫だから」と言ってました。それでイスラエルのテルアビブ空港から陸路でガザ地区に向かいました。

――ええ……。

松本 国境が1キロほどあって、警備の兵士がずっと機関銃を構えているんですよ。そこを両手を挙げて、何も持っていない丸腰であることをアピールしながら国境を延々と歩いていくんです。

――現地のコーディネーターがいたんですか？

松本 まったくナシですよ。本当にアポなしで、私、マネージャー、ディレクター、カメラ、音声と、ロケができるギリギリの5人でした。ヒッチハイクと野宿を繰り返しながら、「アラファト議長に会いたい」と書いたプラカードを首から下げて。

――完全に不審者です。

松本 地元の人にも「無理だ、無理だ」「絶対に会えるわけがない」と言われましてねぇ。でも、こちらとしては「とにかくこの国のボスに会いたいんだ、アラファト議長に会いたいんだ」とだけ伝えていたら、「（アラファト議長が）いるとしたら議長府だ」と教えられたので、海辺（地中海沿岸）に建っていた白亜の議長府に向かったんです。

――当時はガザに議長府があったんですね。

松本 もちろん警備の人に「会えるわけないから帰ってくれ」と追い返されましたけど、そのままボケーッと半日ぐらいしゃがんで待っていたんですよ。そうしたら関係者がやってきて「君、日本人なの？ 中東を研究している大学生か何か？」と聞かれたので「イエス、イエス」と答えたら、5分だけ会わせてやる、と。

――まさかの展開に。

松本 私はトイレに連れて行かれて、洋服を脱いで女性兵士からボディチェックを受けました。議長府の中は、階段に赤いカーペットが敷いてありましたね。そこをずっと歩いていって、2階の部屋の奥にアラファト議長がいたんですよ。

「兵士がみんなこっちに銃口を向けたんです。カチャッていう安全装置を解除する音もしました」

――実際にお会いしたときの印象はいかがでしたか？

松本 それはそれはニコニコした、小柄なおじいちゃんでした。会えるなんて思っていなかったから、うれしくて「アラファト議長ーっ！」ってハグしようと近づいたら、まわりにいた銃を持った兵士がみんなこっちに銃口を向けたんです。カチャッていう安全装置を解除する音もしました。さすがにデュエットはできませんでしたけど、一緒に写真を撮ったりしましたよ。

――本当によくお会いできましたよね。

松本 土屋さんとしても「会えるわけない」と思っていたみたいですね。ちょっと現地で危険な目に遭って、そのロケ動画をVTRで見る、くらいの気持ちだったようです。だから、議長府から戻ってきて国際電話で「アラファト議長に会えました！」と報告したら、「危険な目に遭いすぎて、おかしくなっちゃったんだな」と最初は信じてもらえませんでした。

――それにしても「電波少年」はとんでもない企画が多かったですね。

松本 コンプライアンスの緩い時代でしたからねぇ。

――いや、当時も「電波少年はやりすぎだ」とみんな思っていましたよ。なぜあの当時、あそこまで体を張れたのでしょうか。

松本 企画内容を聞いたら、もうトンチンカンにもほどがあるんですけどね。でも、断るという選択肢が頭に浮かばなかったです。とにかく行くんだ、と。もう無我夢中でした。

なんか……、視聴者が喜んでくれてる手応えを肌で感じていて、自分たちも「楽しんでもらいたい、喜んでもらいたい」みたいな使命感を感じていましたね。私も「松村くんよりおもしろいVTRを撮りたい」っていう、変な対抗意識がありました。そのうち出川哲朗さん、山崎邦正さんとかも出てきて、「負けたくない！」とか「もっとおもしろいロケをやりたい！」って常に思ってました。

――もともとはアイドルをめざして上京したのが、いつ頃から「体を張ってでもおもしろいものを届けよう」という考え方に切り替わったのでしょうか？

松本 やっぱり本当に仕事がない底辺を経験したので、もうあの時代には戻りたくないという思いがありました。いただける仕事は一生懸命。「こんなに自分が活躍できる場を与えてもらってるんだ」みたいなことですね。あの四文字事件（のあとの謹慎生活）のときの底辺が……。振り返ると、あの不遇な時代があったからこそ、どんなに忙しくても頑張れたっていうのは、あったかもしれないですね。

〈「これからの人生は“巻き”で…」松本明子（60）が6歳下の夫にした不思議なプロポーズと、「ちょっと考えさせてください」と言われた“1カ月の空白期間”〉へ続く

（加山 竜司）