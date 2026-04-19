好セーブで完封勝利に貢献！ GK鈴木彩艶に賛辞「守備陣のリーダーとして存在感を示した」
パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。
セリエA第33節が18日に行われ、パルマ・カルチョはウディネーゼと対戦。51分にネスタ・エルフェージュが先制点を決めると、この1点を最後まで守り切り、1−0で完封勝利を収めた。なお、パルマ・カルチョにとっては7試合ぶりの白星となった。
負傷から復帰してスタメン起用されて以降、5試合連続で先発出場した鈴木は、終盤にファインセーブを見せるなど、復帰後初のクリーンシート（無失点試合）で勝利に貢献を果たした。
試合後、地元メディア『PARMA LIVE』が発表した選手採点で、鈴木には「6.5」点がつけられ、「終盤に一度だけ（ニコロ・）ザニオーロのシュートに難しいセーブを見せたものの、それ以外もほぼすべてのシュートを防いだ。特に終盤のプレッシャーのかかる場面では、守備陣のリーダーとして存在感を示した」と賛辞が送られている。
セリエA第33節が18日に行われ、パルマ・カルチョはウディネーゼと対戦。51分にネスタ・エルフェージュが先制点を決めると、この1点を最後まで守り切り、1−0で完封勝利を収めた。なお、パルマ・カルチョにとっては7試合ぶりの白星となった。
負傷から復帰してスタメン起用されて以降、5試合連続で先発出場した鈴木は、終盤にファインセーブを見せるなど、復帰後初のクリーンシート（無失点試合）で勝利に貢献を果たした。