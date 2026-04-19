今日4月19日(日)、日の入り後の西の空で、細い三日月と宵の明星の金星が接近します。月と金星の共演を楽しめる所や観察ポイントは?

三日月と金星が接近

今日4月19日(日)、日の入り後の西北西の低い空で、月齢2の細い月と金星が接近します。



今夜の月は、17日(金)の新月の日を一日目とした三日目の月で「三日月」と呼びます。



一方、4月に入り、日の入り後の西の空には、宵の明星と呼ばれる金星が見えます。3月に比べると、だいぶ高度が上がってきました。マイナス3.9等の明るさで輝く金星を目印に、三日月との共演を楽しんでみましょう。





【日の入りの時刻】札幌 18:21仙台 18:16東京 18:17名古屋18:28大阪 18:33福岡 18:52那覇 18:55

各地の天気は?

北海道〜東北は晴れて、楽しめる所が多いでしょう。関東は雲が増えますが、雲の間から観察のチャンスありです。夜遅くなればなるほど雲が多くなるため、日の入り後、早い時間がおすすめです。東海〜近畿、中国・四国は雲が多く、九州は雨で観察は難しいでしょう。沖縄は、石垣島など先島諸島を中心に観察日和となりそうです。



次回の月と金星の共演は、5月19日です。